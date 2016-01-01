شباب "تواصل" يستنكرون تغيير النشيد والعلم





اتهم المجلس الشبابي للمنظمة الشبابية لحزب التجمع الوطني للإصلاح و التنمية اليوم الثلاثاء النظام الحاكم في موريتانيا بمحاولة العبث بثوابت الوطن من نشيد و علم و دستور بدون إجماع القوى السياسية على ذلك ، معتبرا أن هذا المسار سيعزز الانقسام و يزيد الأوضاع السياسية تأزما ، وفق تعبيره .





جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الشبابي للمنظمة الشبابية للاصلاح و التنمية أمس الاثنين في دورته الرابعة العادية بالمقر المركزي للحزب تحت رئاسة رئيس المجلس الشيخ باي ولد اعليو و بحضور رئيس المنظمة الشبابية يحيى ولد أبو بكر .





وتقدم المجلس بالتهنئة و المباركة لمن تم إطلاق سراحهم من سجناء حركتي "إيرا" و 25 فبراير://0 ، مطالبا بالافراج الفوري عن الشاب الشيخ باي ولد الشيخ محمد و بقية المعتقلين "السياسيين" .





وعبر عن انشغاله بالحالة المعيشية "المزرية "للمواطنين نتيجة فشل سياسات الحكومة و انتشار الفساد و تفشي المحسوبية ، حسب البيان .





وندد بما تعرض له الحمالة من ظلم و قمع خلال الأسابيع الماضية ، مسجلا تضامنه التام معهم و وقوفه إلى جانب مطالبهم "العادلة" و "المشروعة" .





واستنكر المجلس رفض وزير التعليم العالي و البحث العلمي سيدي ولد سالم من تنفيذ حكم قضائي يطالب بإنصاف الطلبة المهندسين ،واصفا سلوكه ب "المتعجرف" و "الدكتاتوري" .





وناقش أعضاء المجلس التقريرين الأدائي و الرقابي و قدموا ملاحظاتهم و اقتراحاتهم التي من شأنها المساعدة في تطوير أداء المنظمة و الرفع من مستواها ، وفق بيان للمجلس.





وسجل المجلس بارتياح الجهود المبذولة من طرف المكتب التنفيذي للمنظمة ، موجها إلى ضرورة بذل المزيد في سبيل تطوير الأداء بما يتناسب مع فعالية الشباب "التواصلي" و يعكس حجم طموحه .

