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شباب "تواصل" يستنكرون تغيير النشيد والعلم


صحراء ميديا - نواكشوط
الثلاثاء 22 نونبر 2016 - 12:00



شباب "تواصل" يستنكرون تغيير النشيد والعلم
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اتهم المجلس الشبابي  للمنظمة الشبابية لحزب التجمع الوطني للإصلاح و التنمية اليوم الثلاثاء النظام الحاكم في موريتانيا بمحاولة العبث بثوابت الوطن من نشيد و علم و دستور بدون إجماع القوى السياسية على ذلك ، معتبرا أن هذا  المسار سيعزز الانقسام و يزيد الأوضاع السياسية تأزما ، وفق تعبيره  .


جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الشبابي للمنظمة الشبابية للاصلاح و التنمية  أمس الاثنين في دورته الرابعة العادية  بالمقر المركزي للحزب تحت رئاسة رئيس المجلس الشيخ باي ولد اعليو و بحضور رئيس المنظمة الشبابية يحيى ولد أبو بكر .


وتقدم المجلس  بالتهنئة و المباركة لمن تم إطلاق سراحهم من سجناء حركتي "إيرا" و 25 فبراير://0  ، مطالبا  بالافراج الفوري عن الشاب الشيخ باي ولد الشيخ محمد  و بقية المعتقلين "السياسيين" .


وعبر  عن انشغاله بالحالة المعيشية "المزرية "للمواطنين نتيجة فشل سياسات الحكومة و انتشار الفساد و تفشي المحسوبية ، حسب البيان .


وندد بما تعرض له الحمالة من ظلم و قمع خلال الأسابيع الماضية ، مسجلا  تضامنه التام معهم و وقوفه إلى جانب مطالبهم "العادلة" و "المشروعة" .


واستنكر المجلس رفض وزير التعليم العالي و البحث العلمي سيدي ولد سالم  من تنفيذ حكم قضائي يطالب  بإنصاف الطلبة المهندسين ،واصفا سلوكه  ب "المتعجرف"  و "الدكتاتوري" .


وناقش أعضاء المجلس التقريرين الأدائي و الرقابي و قدموا ملاحظاتهم و اقتراحاتهم التي من شأنها المساعدة في تطوير أداء المنظمة و الرفع من مستواها ، وفق بيان للمجلس.


وسجل المجلس بارتياح الجهود المبذولة من طرف المكتب التنفيذي للمنظمة ، موجها إلى ضرورة بذل المزيد في سبيل تطوير الأداء بما يتناسب مع فعالية الشباب "التواصلي" و يعكس حجم طموحه .



الكلمات المفتاحية : العلم, النشيد, تواصل


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