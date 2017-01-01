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شباب معارضون يتهمون النظام بتزوير نتائج الاستفتاء


صحراء ميديا - نواكشوط
الاربعاء 9 غشت 2017 - 19:41



شباب معارضون يتهمون النظام بتزوير نتائج الاستفتاء
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قالت الجبهة الشبابية لفرض التغيير، إن الشعب الموريتاني رفض المشاركة فيما اسمتها "المهزلة الانتخابية التي حصلت يوم الخامس من اغسطس الجاري" في إشارة إلى الاستفتاء على التعديلات الدستورية.


واضافت الجبهة خلال مؤتمر صحفي لقادتها اليوم الاربعاء في نواكشوط، إن نسبة المشاركة المتدنية خلال الاستفتاء اربكت النظام.

 
وأكد جبهة فرض التغيير أن العملية الانتخابية شابها الكثير من التلاعب، متهمين النظام باللجوء للتزوير بعد فشله في اقناع الموريتانيين بهذه التعديلات، رغم تسخيره لجميع إمكانات الدولة.


ونددت الجبهة بماقالت إنه قمع تعرض له الشباب الموريتاني خلال احجاجاته المتفرقة ضد الاستفتاء الدستوري.


ودعا هذا التجمع الشبابي المعارض، إلى الدخول في مرحلة جديدة من النضال والدفاع عن وحدة الدولة الموريتانية وانسجامها، بهدف تحقي التبادل السلمي على السلطة.

 


الكلمات المفتاحية : دستور, معارضة, نظام
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