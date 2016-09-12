مفتي موريتانيا يحذر من انتشار المد الصفوي الفارسي

شباب يدونون للعيد من داخل السجن المدني بنواكشوط

السنغال: عندما تجمع أسواق الأضاحي الرئيس والمواطنين

مصرع سيدة وطفل في هجوم على مخيم للاجئين الماليين

وزارة الخارجية: طلبنا من الغابون تأمين جاليتنا

موريتانيا: فرق لتفتيش اللحوم خلال عيد الأضحى

أسواق الأضاحي في موريتانيا.. غلاء وهزال

في ذكرى "11 سبتمبر".. القاعدة تتوعد بما هو أسوأ

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

لغز أزواد

عبد الله الشريف
لغز أزواد
إذ كنا صغارا كان لغز البطات الثلاث متداولاً بيننا وهو بالحرف الواحد يقول إن ثلاث بطات سائرات في

دَوْرُ المُجْتَمَعِ المَدَنِيِ فِي "الحِوَارِ المُنْتَظَرِ"

المختار ولد داهي: سفير سابق
دَوْرُ المُجْتَمَعِ المَدَنِيِ فِي "الحِوَارِ المُنْتَظَرِ"
كان لي شرف و "تَرَفُ" المشاركة في حلقة من برنامج " الرأي السياسي" واسع المشاهدة،"تجديدي المقاربة"

مُقْتَرَحٌ بِكَسْرِ رَتَابَةِ مَهْرَجَانِ المُدُنِ القَدِيمَةِ!!

المختار ولد داهي: سفير سابق
مُقْتَرَحٌ بِكَسْرِ رَتَابَةِ مَهْرَجَانِ المُدُنِ القَدِيمَةِ!!
أكيد أن القطاع الوزاري المكلف بالثقافة عاكف علي تحضير النسخة السادسة من المهرجان الثقافي السنوي

الشُرُوطُُ الخَمْسَةُ "لِصِحًةِ" الحِوَار السِيًاِسِيِ

المختار ولد داهي: سفير سابق
الشُرُوطُُ الخَمْسَةُ "لِصِحًةِ" الحِوَار السِيًاِسِيِ
عاد الحديث مجددا عن استعجالية تنظيم حوار سياسي جامع بين " الخُلَطَاءِ السياسيين" الوطنيين ابتغاء

أي نتائج تنتظر من الحوار؟

الأستاذ : أمين ولد عبد الله
أي نتائج تنتظر من الحوار؟
منذ أشهر لايزال الحوار الذي يجب أن يضم السلطة والقوى الحية في البلد (المجتمع المدني والنقابات
Sahara Media Agency : شباب يدونون للعيد من داخل السجن المدني بنواكشوط https://t.co/Ncd0mJj1WV
الاثنين 12 سبتمبر - 11:30
Sahara Media Agency : السنغال: عندما تجمع أسواق الأضاحي الرئيس والمواطنين https://t.co/6GYRFRja2o
الاحد 11 سبتمبر - 22:34
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

شباب يدونون للعيد من داخل السجن المدني بنواكشوط


نواكشوط - صحراء ميديا
الاثنين 12 سبتمبر 2016 - 09:06



شباب يدونون للعيد من داخل السجن المدني بنواكشوط
مواضيع ذات صلة

بعث ثلاثة ناشطين شباب من داخل السجن المدني بنواكشوط، اليوم الاثنين، تدوينة ينتقدون فيها السلطات الحاكمة في موريتانيا، بمناسبة مرور عيد الأضحى المبارك عليهم في السجن.
 
وكان هؤلاء الشباب، وهم ثلاثة سجناء، قد حكم عليهم بالسجن بعد أن اعتقلوا خلال احتجاج على سجن رفيقهم الشيخ باي ولد الشيخ محمد الذي رمى وزيراً بحذائه.
 
وقالوا في التدوينة إنه "ليس من الغريب، وأنت تعيش في بلد مثل موريتانيا، أن يأتي عليك العيد داخل السجن".
 
وأضافوا: "في السجن لا وجود لحقوق السجين، ولا يحق له أن يتمتع بتنفس الهواء النقي، ورؤية ضوء أشعة الشمس"، مشيرين إلى أنه "في السجن لا توجد رعاية صحية".
 
وحاولت المجموعة الشبابية أن تنقل ما سمته بتفاصيل الحياة اليومية داخل السجن، وقالوا إنها "تتميز بالألم وبعجرفة العسكر"، كما لا يسمح بالزيارة، وإن سمح بها فإزعاج العسكري يحول دون أن تكون طبيعية.
 
وتحدثوا عن غياب مكتبة في السجن، أو على الأصح "المطالعة ممنوعة"، مشيرين إلى أن المشرفين على السجن "يمنعون دخول بعض الكتب وذلك بحجة عدم فهمهم لمضمونها".
 


الكلمات المفتاحية : أضاحي, الأضحى, سجن, شباب


               شارك شارك

أخبار | صحة | افريقيا | اقتصاد | أخبار الساحل | المغرب العربي | تكنولوجيا | منوعات | صوت وصورة | رياضة | الرأي | تحقيقات | مجتمع | محليات | ثقافة وفن | تقارير | الصحافة | رئاسيات يونيو | حوار | تقارير الشرق الموريتاني | شخصيات | قالت المواقع | بيانات | توقيـــع | الإذاعة | مواقع موريتانية | قالت العرب

Copyright © 2016 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة