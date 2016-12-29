شباط على الوطنية.. مقابلة مؤجلة حتى إشعار آخر



قال الصحفي في قناة "الوطنية" الخاصة محمد ولد آم، إن خللاً فنياً تسبب في تأجيل حلقة برنامج "الحدث الأبرز" التي كانت ستستضيف مساء اليوم الخميس الأمين العام لحزب الاستقلال المغربي حميد شباط.



وبحسب حوار مقتضب أجراه ولد آم مع المشرف على صفحة حزب الاستقلال المغربي على "الفيس بوك"، فإن القناة اضطرت لتأجيل الحلقة إلى "وقت آخر متفق عليه".



ونشرت صفحة الحزب المغربي مساء اليوم، مقطع فيديو قصير يتضمن تسجيلاً للمحادثة التي جرت ما بين الصحفي والمشرف على الصفحة.



وقال الصحفي الموريتاني: "لقد وقع خلل فني تسبب في اضطرار القناة إلى تأجيل البرنامج إلى وقت آخر متفق عليه"، من دون أن يعطي أي تفاصيل أخرى.



في غضون ذلك أكدت لـ"صحراء ميديا" مصادر من داخل قناة الوطنية أن حلقة من برنامج "الحدث الأبرز" كانت ستستضيف الليلة الساعة التاسعة الأمين العام لحزب الاستقلال.



وأوضحت المصادر أن وسيلة الاتصال بشباط التي ستستخدمها القناة في الحوار ستكون برنامج "سكايب".



وكانت الصفحة الرسمية لحزب الاستقلال المغربي قد وقعت مساء اليوم الخميس، في خلط ما بين قناة "الوطنية" الخاصة، وقناة "الموريتانية" الرسمية، إذ أعلنت مساء اليوم أن شباط سيجري حواراً مع القناة الرسمية.



وكان شباط قد أثار موجة غضب عارمة في أوساط الموريتانيين بعد تصريحات قال فيها إن "موريتانيا أرض مغربية"، ليواجه انتقادات عاصفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومن طرف عدة أحزاب سياسية يتقدمها حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم.



وقد أسفرت هذه التصريحات عن بيان شديد اللهجة من وزارة الخارجية المغربية يصفها بأنها "غير مسؤولة وخطيرة"، مؤكداً اعتراف المغرب بالوحدة الترابية لموريتانيا وفق ما ينص عليه القانون الموريتاني.



من جهة أخرى أجرى العاهل المغربي الملك محمد السادس اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، قبل أن يوفد رئيس الحكومة المكلف عبد الإله بنكيران إلى الرئيس في مدينة ازويرات حاملاً رسالة تؤكد على ضرورة تعزيز علاقات التعاون بين البلدين.

