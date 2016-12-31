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شباط يتجاهل تصريحاته عن موريتانيا وينتقد أحزابا مغربية


صحراء ميديا + وكالات
السبت 31 ديسمبر 2016 - 15:34



شباط يتجاهل تصريحاته عن موريتانيا وينتقد أحزابا مغربية
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تجاهل الأمين العام لحزب الإستقلال المغربي حميد شباط اليوم السبت الإعتذار عن تصريحاته تصريحاته الأخيرة بخصوص سيادة موريتانيا.

وركز شباط أمام أعضاء المجلس الوطني للحزب في دورة استثنائية على ملابسات تشكيل حكومة عبد الإلله بنكيران، مؤكدا أنه لن يكون ضمن وزرائه، مشيرا إلى أن حزبه سيدعمها فى البرلمان.

وقال شباط إنه يدعم بشكل مطلق  مساعي تشكيل حكومة بنكيران، سواء انضمّ حزبه إلى الحكومة أم لا.

وعقد المجلس الوطني للاستقلال جلسته اليوم لمناقشة وضعية الحزب، بعد الضغوط الأخيرة التي عاش على إيقاعها إثر تصريحات شباط الأخيرة بخصوص السيادة الموريتانية.

وطالبت 40 شخصية من الحزب الذى حل ثالثا فى التشريعيات الأخيرة برحيل حميد شباط بينهم أمينان عامان سابقان للحزب.

وهاجم شباط الأحزاب المعارضة لمشاركته في الحكومة، مستغربا فى الوقت ذاته ماسماه حجم التحامل من لدن  بعض الطبقات السياسية، فى إشارة إلى رفض أحزاب مغربية المشكة فى حكومة يمثل فيها حزبه.
 
وشدد شباط على أنه لا يقدم تنازلات لأحد، لكن المرحلة التي يعيشها الحزب، تستوجب "أن تكون مشاركتنا في الحكومة عاكسة للروح التي يتميز بها حزب الاستقلال"، وفق تعبيره.
 


الكلمات المفتاحية : شباط


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