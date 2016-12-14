شبح "الإرهاب" يمدد حالة الطوارئ فى فرنسا



صوت مجلس النواب الفرنسي في وقت مبكر اليوم الأربعاء لصالح تمديد حالة الطوارئ في البلاد حتى 15 يوليو المقبل فيما لا تزال فرنسا في حالة تأهب قصوى من خطر هجمات إرهابية، وسيعرض التمديد أمام مجلس الشيوخ أيضا غدا الخميس.





وكان رئيس وزراء فرنسا الجديد برنار كازنوف قد اقترح بالفعل تمديد حالة الطوارئ فى العاشر من الشهر الحالي.

وتحرص الأحزاب السياسية على إظهار أنها تستوعب خطر الهجمات فيما تستعد فرنسا لإجراء الانتخابات الرئاسية في 2017.





وفرضت الفرنسية حالة الطوارئ التي تمنح الشرطة صلاحيات موسعة للتفتيش والاعتقال نوفمبر من العام الماضي بعد هجمات نفذها تنظيم الدولة في باريس أسفرت عن مقتل 130 شخصا.



وجرى تمديد حالة الطوارئ التي كان من المقرر أن تنتهي في منتصف يناير المقبل أربع مرات بالفعل لأن الحكومة تعتبر أن خطر تنفيذ هجمات مسلحة لا يزال مرتفعا.

