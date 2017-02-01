شبكة الجزيرة تقدم الشكر للسلطات الموريتانية





قدمت شبكة الجزيرة الفضائية الدولية، اليوم الاربعاء الشكر للسلطات الموريتانية، على الجهود التي بذلتها لإعادة جثمان الصحفي الموريتاني شيخنا ولد محمد الأمين، الذي كان يغطي الأحداث لـ"لجزيرة نت" في غامبيا، ، حيث وافاه الأجل المحتوم يوم الجمعة الماضي إثر أزمة قلبية.





واستقبلت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، خديجة أمبارك فال بمكتبها الفريق الصحفي التابع لشبكة الجزيرة الفضائية الذي قدم الشكر.





و ضم الفريق كلا من "محمد المختار ولد الدمين"، مدير الجزيرة نت في الدوحة، و "زينب بنت أربيه" مديرة مكتب الجريرة في موريتانيا، و "أحمد سالم ولد البخاري" صحفي في مكتب الجزيرة في نواكشوط.

