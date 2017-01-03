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شراكة بين سلطة تنظيم الصفقات والمدرسة الوطنية للإدارة


انواكشوط + و م أ
الثلاثاء 3 يناير 2017 - 12:51



شراكة بين سلطة تنظيم الصفقات والمدرسة الوطنية للإدارة
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وقعت سلطة تنظيم الصفقات العمومية والمدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء، صباح اليوم الثلاثاء بنواكشوط، على اتفاق شراكة لتعزيز قدرات الفاعلين والمتدخلين في مجال الصفقات العمومية.

 وتسعى الاتفاقية إلى تعزيز ترشيد المال العام ومحاربة الفساد، من خلال أعمال التكوين الأولي والمستمر، وتمهين الفاعلين في مجال الصفقات العمومية.

وستساهم الاتفاقية حسب ما نشرت الوكالة الموريتانية للأنباء، إلى خلق شراكة بين سلطة تنظيم الصفقات العمومية، وبين المدرسة والوطنية للإدارة والصحافة والقضاء، وتحديد إجراءات التعاون في مجال تكوين الفاعلين حول الصفقات العمومية، كما ستحدد التزامات كل من الطرفين.

وقع الاتفاقية كل من رئيس مجلس التنظيم بسلطة تنظيم الصفقات العمومية، آبو موسى جالو، المدير العام للمدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء، محمد ولد عبد القادر ولد أعلاده، بحضور رئيس اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية أحمد باب ولد مولاي الزين.
 


الكلمات المفتاحية : الادارة, صفقات


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