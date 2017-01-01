شراكة بين موريتانيا واليابان لإعادة تخطيط العاصمة







قال وزير المياه والصرف الصحي يحيى ولد عبد الدائم، وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي وكالة, اليوم الاثنين إن الوزارة تعمل بشراكة مع مجموعة نواكشوط الحضرية ووكالة اليابان للتعاون الدولي, على وضع مخطط عمراني لمدينة نواكشوط يأخذ بعين الاعتبار النواقص والثغرات التي عرفتها المخططات العمرانية السابقة والمشاكل التي تترتب على ذلك.



وأضاف الوزير في كلمة خلال انطلاق أعمال ملتقى للتشاور وتبادل الآراء, حول المخطط التوجيهي للتهيئة الحضرية لمدينة نواكشوط, أن العقود المنصرمة شهدت فيها كبريات المدن الموريتانية استقطابا سكانيا كبيرا, نتج عنه نمو ديمغرافي وتوسع عمراني بشكل غير مسبوق, حيث عانت مدينة نواكشوط بوصفها عاصمة البلاد بشكل ملحوظ من هذه الوضعية.



وبدورها أكدت رئيسة مجموعة نواكشوط الحضرية أماتي بنت حمادي, أهمية تنظيم هذا الملتقى, باعتباره يندرج ضمن تنفيذ مشروع انجاز المخطط التوجيهي للتهيئة والعمران لمدينة نواكشوط أفق 2040, وهو المشروع الذي ينفذ في إطار الشراكة بين وزارتي الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي ومجموعة نواكشوط الحضرية,وفق تعبيرها.



ومن جهته أكد السفير الياباني المعتمد لدى موريتانيا,هيساتسوغو شيميزو دعم الحكومة اليابانية لجهود موريتانيا التنموية من خلال انجاز هذا المشروع تلبية لرغبة الحكومة الموريتانية.





أما ممثلة وكالة اليابان للتعاون الدولي, كووري تاناكا فقد أكدت أن هذا المخطط العمراني يساهم إلى حد كبير في التنمية الحضرية لمدينة نواكشوط, ودعت إلى ضرورة تضافر جهود كافة شركاء موريتانيا الفنيين والماليين لضمان نجاح هذا المخطط العمراني الهام.