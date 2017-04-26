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شرطة الجرائم الاقتصادية توقف مدير سوق السمك


نواكشوط - صحراء ميديا
الاربعاء 26 أبريل 2017 - 11:46



شرطة الجرائم الاقتصادية توقف مدير سوق السمك
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أفادت مصادر خاصة ل "صحراء ميديا" اليوم الاربعاء أن  شرطة الجرائم الاقتصادية أوقفت أمس الثلاثاء مدير سوق السمك محمد ولد اسويد أحمد على خلفية اختفاء مبلغ 80مليون أوقية .

وحسب نفس المصادر فإن مفتشية الدولة أبلغت الشرطة باختفاء المبلغ المذكور، مما أدى إلى توقيف مدير سوق السمك والتحقيق معه .

وأكدت المصادر أنه تم الإتفاق مع المدير بعد مفاوضات على تخفيض المبلغ إلى  20 مليون أوقية، وتم تسليم المبلغ البارحة لتبدأ إجراءات إخلاء سبيله.


الكلمات المفتاحية : الاقتاد, الجرائم, السمك, الشرطة
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