شرطة الجرائم الاقتصادية توقف مدير سوق السمك

أفادت مصادر خاصة ل "صحراء ميديا" اليوم الاربعاء أن شرطة الجرائم الاقتصادية أوقفت أمس الثلاثاء مدير سوق السمك محمد ولد اسويد أحمد على خلفية اختفاء مبلغ 80مليون أوقية .
وحسب نفس المصادر فإن مفتشية الدولة أبلغت الشرطة باختفاء المبلغ المذكور، مما أدى إلى توقيف مدير سوق السمك والتحقيق معه .
وأكدت المصادر أنه تم الإتفاق مع المدير بعد مفاوضات على تخفيض المبلغ إلى 20 مليون أوقية، وتم تسليم المبلغ البارحة لتبدأ إجراءات إخلاء سبيله.
وحسب نفس المصادر فإن مفتشية الدولة أبلغت الشرطة باختفاء المبلغ المذكور، مما أدى إلى توقيف مدير سوق السمك والتحقيق معه .
وأكدت المصادر أنه تم الإتفاق مع المدير بعد مفاوضات على تخفيض المبلغ إلى 20 مليون أوقية، وتم تسليم المبلغ البارحة لتبدأ إجراءات إخلاء سبيله.