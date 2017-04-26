شرطة الجرائم الاقتصادية توقف مدير سوق السمك

أفادت مصادر خاصة ل "صحراء ميديا" اليوم الاربعاء أن شرطة الجرائم الاقتصادية أوقفت أمس الثلاثاء مدير سوق السمك محمد ولد اسويد أحمد على خلفية اختفاء مبلغ 80مليون أوقية .



وحسب نفس المصادر فإن مفتشية الدولة أبلغت الشرطة باختفاء المبلغ المذكور، مما أدى إلى توقيف مدير سوق السمك والتحقيق معه .



وأكدت المصادر أنه تم الإتفاق مع المدير بعد مفاوضات على تخفيض المبلغ إلى 20 مليون أوقية، وتم تسليم المبلغ البارحة لتبدأ إجراءات إخلاء سبيله.