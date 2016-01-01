شركة "تازيازت" تحارب وفيات الأطفال في موريتانيا





نظمت شركة تازيازت موريتانيا المحدودة (ش.م ) دورة تكوينية مدتها 4 أيام لصالح 24 قابلة وممرضة من مختلف أنحاء موريتانيا في إطار برنامج مساعدة الرضع المصابين بصعوبات التنفس .







ويمثل برنامج مساعدة الرضع المصابين بصعوبات التنفس مكونة مهمة من استثمار تازيازت في برامج الصحة على الصعيد الوطني المنفذة من خلال شراكتها مع Projet Cure ووزارة الصحة الموريتانية.







ويرمي برنامج مساعدة الرضع المصابين بصعوبات التنفس حسب القائمين عليه إلى تقديم التكوين لعمال الصحة من أجل المساعدة على محاربة وفيات الأطفال بواسطة تقديم العلاجات الضرورية للأطفال حديثي الولادة.







وكانت الورشة التكوينية الأولى قد نظمت في أغسطس 2015 لفائدة 24 قابلة من ولايات موريتانيا ال 12.







ومكنت ورشة هذه السنة من تكوين 18 ممرضة إضافية إلى جانب 6 مكونين موريتانيين سيوظفون خبرتهم لتقديم دعم أفضل للمتدربين في مهامهم اليومية، و تلقوا تكوينهم من طرف خبراء أمريكيين مكلفين بتكوين القابلات والممرضات الموريتانيات.



وأوضحت الشركة في بيان لها أنه تم تكوين 50 عاملا من عمال الصحة بفضل هاتين الورشتين في إطار برنامج مساعدة الرضع المصابين بصعوبات التنفس.







وقالت "حبصة بال"، منسقة العلاقات المجتمعية لتازيازت إن هذا البرنامج يمثل دليلا على التزام تازيازت بالمساهمة في التغييرات الإيجابية من خلال سياستها لمسؤولية الشركة التي لاتختصر على دعم المجموعات المحلية ،وإنما تستثمر أيضا في برامج على الصعيد الوطني، خاصة في مجال العلاجات الصحية، وفق تعبيرها.







وفضلا عن التكوين الطبي، قامت تازيازت أيضا، بشراكة مع Projet Cure، بتسليم ومنح معدات ومستهلكات طبية مجانا للمستشفيات ومراكز الصحة الموريتانية.







ومنذ 2012، قدمت تازيازت بشكل مجاني معدات ومستهلكات طبية تزيد قيمتها عن 1,1مليار أوقية (3600000 دولار أمريكي) تم توزيعها على قرابة 30 منشأة صحية في إينشيري ونواذيبو ونواكشوط والحوض الشرقي.







وفي إطار جهودها لخلق أثر إيجابي في موريتانيا ، قامت تازيازت من 2011 إلى 2015 باستثمار ما مجموعه 2,4مليار أوقية (8 ملايين دولار أمريكي) في برامج اجتماعية لصالح المجموعات المحلية والسكان في موريتانيا.

