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شركة "تازيازت" تدعم القطاع الصحي في مدينة الشامي


نواكشوط - صحراء ميديا
الثلاثاء 19 سبتمبر 2017 - 10:46



شركة "تازيازت" تدعم القطاع الصحي في مدينة الشامي
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قدمت شركة تازيازت موريتانيا المحدودة هدية من المعدات الطبية والصحية وكذا الأدوية للمركز الصحي بمدينة الشامي، في ولاية داخلت نواذيبو شمالي موريتانيا.
 
وتشمل هدية تازيازت، سيارة إسعاف مجهزة كليا، وجهاز قياس دقات القلب، وعربات، وكميات كبيرة من الأدوية، بالإضافة إلى معدات وتجهيزات صحية لإطلاق برنامج تنظيف المدينة.
 
وتبلغ القيمة الإجمالية للمساعدة 28 مليون أوقية، وجرى تسليمها خلال حفل حضره عمدة الشامي، الإمام سيدي، والنائب لمرابط ولد الطنجي، وشخصيات محلية وجهوية وممثلين عن تازيازت، ولورين روبرتس الممثل السامي لكينروس (الشركة المالكة لتازيازت موريتانيا المحدودة ش.م) الذي هو مدير العمليات لجميع مناجم كينروس.
 
الشركة المنجمية قدمت كذلك دعما ماليا يبلغ مليوني أوقية لمهرجان "إيمراغن" الرامي إلى تعزيز ثقافة صيادي إيمراغن للحظيرة الوطنية لحوض آرغين والذي سينظم في الشامي أواخر شهر أكتوبر 2017.
 
وعبر المدير العام الجديد لمنجم تازيازت دانيال ماريني، عن فخره بدعم مدينة الشامي، والمشاركة بشكل ملموس في تحسين الظروف المعيشية لساكنتها من خلال هذه الهدايا، والمساعدة على تأمين عناية صحية أفضل".
 
وأضاف أن تازيازت، تمنح أهمية كبيرة لكون نشاطاتها المعدنية تخلق فوائد حقيقية للمجموعات المضيفة، وخاصة بالنسبة للشامي".
 
وتدخل الهدايا في إطار برنامج أوسع يتم تطويره بالتشاور مع السلطات المحلية، وتعمل تازيازت على تنفيذ مشاريع في إطار برنامج مدته ثلاث سنوات، وخطة عمل لدعم التنمية لمدينة الشامي، وسيتم إطلاق عدة مشاريع في الأشهر المقبلة.
 
وسيتم تنفيذ هذه المشاريع بالطريقة ذاتها التي نفذ بها "برنامج دعم المبادرات المحلية" الممول من طرف تازيازت بين 2012 و2015 في بلدية بنشاب من أجل تقديم حلول مستدامة لحاجيات السكان.
 


الكلمات المفتاحية : الشامي, تازيازت, معادن
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