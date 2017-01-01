شركة "تازيازت" تفتح منجمها أمام عائلات موظفيها



نظمت شركة "تازيازت موريتانيا المحدودة"، نهاية الأسبوع المنصرم، يوماً للأسر أتاح للموظفين فرصة جلب أسرهم لزيارة المنجم الذي تستغل الشركة الكندية، وهو أكبر منجم للذهب في موريتانيا.



وقد شارك أكثر من 100 من الموظفين وأفراد الأسر في هذا الحدث الأول من نوعه في تاريخ المنجم.



وحسب بيان لشركة تازيازت فإن "الغرض من هذا الحدث هو مساعدة الأسر على فهم عالم المناجم الذي يعيش ويعمل فيه بعض أفراد أسرهم، والاطلاع على ما يقام به من إجراءات لحماية صحة وسلامة العاملين".



وقد مكن "يوم الأسر" الزوار من الاطلاع على مختلف المعدات والتقنيات المستخدمة في العمليات المعدنية، بالإضافة إلى أماكن استخراج المعدن.



وفي إطار اليوم المفتوح أمام الأسر تمت زيارة الحي السكني حيث تمكنوا من معاينة البيوت والمطعم والعيادة ومحطة الإطفاء والمسجد إلى جانب بعض المرافق الرياضية المتوفرة في تازيازت.

