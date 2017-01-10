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شركة "سنيم" تمنح عمالها امتيازات مالية


ازويرات - صحراء ميديا
الثلاثاء 10 يناير 2017 - 13:23



شركة "سنيم" تمنح عمالها امتيازات مالية
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أعلنت الشركة الوطنية للصناعة والمناجم "سنيم" صباح اليوم الثلاثاء، منح عمالها امتيازات مالية، تفاوتت حسب سلمهم الوظيفي، وفق ما أكدته إدارة الشركة لمناديب العمال.
 
وقال مراسل "صحراء ميديا" في ازويرات، حيث تقع مقرات الشركة الإدارية، إن الإداري المدير العام لـ"سنيم" محمد سالم ولد البشير، أعلن خلال اجتماع مع مناديب عمال الشركة، أن الفئة العمالية المحصورة ما بين متريز 4 (أم 4) والأطر ستتقاضى راتبا إضافيا.
 
كما أوضح المدير العام أن الفئة الأدنى ستتقاضى ما يعادل راتباً ونصف، وما يعادل سلفة الأسبوعين التي يحق للعمال طلبها عند منتصف كل شهر.
 
وبحسب نفس المصادر السابق فإن الشركة المنجمية الأكبر في البلاد، قررت خلال اجتماع المدير مع المناديب، فتح باب السلفة السنوية أمام جميع العمال.
 
وكانت شركة "سنيم" قد استدعت مناديب عمالها في ازويرات، لحضور اجتماع مع مديرها العام، صباح اليوم الثلاثاء لإبلاغهم بهذه القرارات.
 
وتعتبر هذه الامتيازات الأولى التي تقدمها الشركة لعمالها منذ أزمة انخفاض أسعار الحديد في الأسواق العالمية والتي أثرت بشكل كبير على الشركة خلال الأعوام الأخيرة، ولكنها بدأت تستعيد عافيتها مؤخراً.
 


الكلمات المفتاحية : ازويرات, سنيم, عمال


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