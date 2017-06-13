شركة "غوغل"تحدد "اتجاه القبلة" للمسلمين

ميركل تدعو الدول الكبرى لنقل السلاح إلى أفريقيا

نيجيريا: التحقيق مع رئيس البرلمان بتهمة الفساد

وزير الخارجية الفرنسي يبدأ زيارة إلى الجزائر

المغرب يرسل طائرات تحمل مواد غذائية إلى قطر

موريتانيا تدعو للتحصين من التطرف والمخدرات

مطالب دولية بمنع عمالة الأطفال في موريتانيا

ترميم 50 كلم من طريق نواكشوط - بتلميت

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

مفتريات ول مخيطير

د. الشريف الفقيه (ألفغ)
كتب ول مخيطير (الموريتاني) مقالا ونشره في النت، تحت عنوان "الدين والتدين"، وجّه فيه اعتراضات على

هذا بلاغ للناس

بون ولد اميده ممثل مسرحي
هذا بلاغ للناس
قبل عشرينَ سنة من الآن حملتُ مع كوكبة من الطيبين همَّ وغمَّ التغيير وصناعة فن يحترم الإنسان وذوقَ

مُقْتَرَحٌ بِإِرْسَاءِ آَلِيًاتِ "التًسِيِيرِ التًشاَرُكِيِ" للمَالِ العَامْ

المختار ولد داهي
مُقْتَرَحٌ بِإِرْسَاءِ آَلِيًاتِ "التًسِيِيرِ التًشاَرُكِيِ" للمَالِ العَامْ
  بسم الله الرحمن الرحيم   تُوَزِعُ النصوص القانونية و التنظيمية الناظمة لتسيير

أعلي ولد محمد فال وصيحة الشيخ الأحمر

عبد الله ولد محمدي
أعلي ولد محمد فال وصيحة الشيخ الأحمر
في مارس 2007 انتهت الانتخابات الرئاسية في موريتانيا بفوز سيدي ولد الشيخ عبد الله على منافسه أحمد

رداً على وزير المالية

الأستاذ أحمد سالم ولد بوحبيني
رداً على وزير المالية
نقل موقع "صحراء ميديا" تصريحا قلت فيه ان "الرئيس الراحل اعلي ولد محمد فال واجه مشاكل كبيرة من طرف
Sahara Media Agency : الفساد يلاحق المسؤولين في #نيجيريا https://t.co/l8ia3Vdnmr
الثلاثاء 13 يونيو - 05:46
Sahara Media Agency : الفساد يلاحق المسؤولين في #نيجيريا https://t.co/tTygCbfIxc
الثلاثاء 13 يونيو - 05:45
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

شركة "غوغل"تحدد "اتجاه القبلة" للمسلمين


وكالات
الثلاثاء 13 يونيو 2017 - 09:25



شركة "غوغل"تحدد "اتجاه القبلة" للمسلمين
مواضيع ذات صلة
 

 
أطلقت شركة غوغل الأميركية خدمة جديدة باسم "اتجاه القبلة" لتسهيل تحديد الوجهة الصحيحة للصلاة باستخدام الهواتف الذكية.
 
وتستخدم خدمة "اتجاه القبلة" الجديدة أحدث تقنيات الواقع المعزز لرسم خط واضح باللون الأزرق باتجاه الكعبة ضمن نطاق الكاميرا الخاصة بالهاتف الذكي.
 
وللاستفادة من الخدمة، يجب على المستخدمين السماح بتحديد واستخدام الموقع الجغرافي على الهاتف الذكي لتعيين اتجاه الكعبة بدقة.
 
وبحسب غوغل فإن الخدمة متوفرة حالياً عبر المتصفح على هواتف "أندرويد" و"آي أو إس"، كما أنها غير مقتصرة فقط على شهر رمضان الكريم حيث ستبقى الخدمة متاحة للمستخدمين بشكل دائم.
 
وتعتمد الخدمة على موقع الكعبة والموقع الجغرافي الحالي للمستخدم بواسطة نظام تحديد المواقع العالمي لتحديد المسار المباشر الأقصر بين نقطتين على الكرة الأرضية والمعروف أيضاً باسم مسافة الدائرة الكبرى.
 
ونظراً لأن الخدمة تعتمد على البوصلة في هاتفك الذكي، فتنصح غوغل بمعايرة بوصلة الهاتف قبل الاستخدام.


الكلمات المفتاحية : القبلة, الكعبة, رمضان, غوغل
Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة