شركة "غوغل"تحدد "اتجاه القبلة" للمسلمين





أطلقت شركة غوغل الأميركية خدمة جديدة باسم "اتجاه القبلة" لتسهيل تحديد الوجهة الصحيحة للصلاة باستخدام الهواتف الذكية.



وتستخدم خدمة "اتجاه القبلة" الجديدة أحدث تقنيات الواقع المعزز لرسم خط واضح باللون الأزرق باتجاه الكعبة ضمن نطاق الكاميرا الخاصة بالهاتف الذكي.



وللاستفادة من الخدمة، يجب على المستخدمين السماح بتحديد واستخدام الموقع الجغرافي على الهاتف الذكي لتعيين اتجاه الكعبة بدقة.



وبحسب غوغل فإن الخدمة متوفرة حالياً عبر المتصفح على هواتف "أندرويد" و"آي أو إس"، كما أنها غير مقتصرة فقط على شهر رمضان الكريم حيث ستبقى الخدمة متاحة للمستخدمين بشكل دائم.



وتعتمد الخدمة على موقع الكعبة والموقع الجغرافي الحالي للمستخدم بواسطة نظام تحديد المواقع العالمي لتحديد المسار المباشر الأقصر بين نقطتين على الكرة الأرضية والمعروف أيضاً باسم مسافة الدائرة الكبرى.



ونظراً لأن الخدمة تعتمد على البوصلة في هاتفك الذكي، فتنصح غوغل بمعايرة بوصلة الهاتف قبل الاستخدام.