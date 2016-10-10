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شركة كندية تعلن استخراج ذهب تيجيرت خلال 18 شهرا


نواكشوط - صحراء ميديا
الاثنين 10 أكتوبر 2016 - 18:09



صورة لمنقبين عن الذهب بصحراء تيجيريت
صورة لمنقبين عن الذهب بصحراء تيجيريت
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قال مدير شركة "آلكود" الكندية  يحي ولد الشيخ اليوم  إن مشروع استخراج مناجم الذهب بمنطقة تيجريت شمالي موريتانيا سيبدأ العمل فيه خلال 18 شهرا مؤكدا أن عمره الافتراضي  سيكون من 8 سنوات إلى 10 .

جاءت كلمة ولد الشيخ خلال أعمال وشة التشاور الاجتماعي حول مشروع استخراج مناجم الذهب  اليوم الاثنين في مدينة أكجوجت عاصمة ولاية إنشيري.

وأضاف ممثل "آلكود" أن الشركة ستنتج 4000 طن يوميا باستخدام الطاقة الشمسية والكهربائية موضحا أن إدارة الشركة الموريتانية تستهدف تنمية الولاية  من خلال اعتمادها على سياسة البيئة التي ينص عليها القانون الموريتاني والمعاهدات الدولية ذات الصلة.

من جهته، أكد مدير الرقابة البيئة والتنمية المستدامة  بوزارة البيئة محمد عبدالله ولد اسلم أن القانون الموريتاني يلزم الشركة المستغلة للمنجم بدراسة الأثر البيئي وذلك من خلال التقاط المرجعية وأثر المشروع على التربة والنبات والحيوان والإنسان على حد تعبيره.

في غضون ذلك ، قدم عرض خلال الورشة تضمن كيفية إعداد الدراسة التي تشمل مساحة الاستغلال البالغة 1400 كلم مربع.

وأبرز العرض أن التقرير النهائي يشمل دراسة لوضعية المنطقة من حيث الوسط البيئي والسكان  وتحليل التأثيرات البيئية والمخاطر المحتملة وبرنامج التسيير البيئي والاجتماعي
 


الكلمات المفتاحية : الذهب, آلكود, المنادم, إنشيري, تجيريت


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