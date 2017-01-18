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شعار نادي يوفنتوس الجديد يثير الغضب والسخرية


وكالات
الاربعاء 18 يناير 2017 - 01:40



شعار نادي يوفنتوس الجديد يثير الغضب والسخرية
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أثار الشعار الجديد لنادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، موجة استياء وغضب بين جماهير السيدة العجوز، إذ وصفه البعض بالـ"مأساوي" والـ"مثير للاشمئزاز".

وقالت صحيفة "الدايلي ميل" البريطانية، الثلاثاء، إن جماهير بطل إيطاليا أعربت عن غضبها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيال التصميم الجديد لشعار النادي.
 
ونقلت الصحيفة بعض آراء مستخدمي المواقع الاجتماعي، وسخر بعضهم من الشعار بينما ذهب آخرون إلى أبعد من ذلك حيت شتموا الإدارة وطالبوا بترحيل من يقف وراء تصميمه.
 
وقال أحد المغردين إن الشخص المسؤول عن فكرة تغيير الشعار واختيار الشكل الجديد يستحق الترحيل فورا من إيطاليا، في حين سخر آخرون من التصميم المأساوي.
 
أما إدارة يوفنتوس، فقد أكدت أن الشعار الجديد، الذي سيوضع على قميص الفريق ابتداء من الموسم المقبل، أكثر جمالا من سابقه، وهو يعتبر رمزا لطريقة المعيشة في النادي، وله أهداف تجارية مستقبلية.
 
وكان يوفنتوس قد كشف عن الشعار خلال حفل أقيم في مدينة ميلان على هامش أسبوع الموضة، ويُظهر حرف "جاي" باللون الأبيض على خلفية سوداء.


الكلمات المفتاحية : اليوفي, كرة قدم, نادي, يوفنتوس


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