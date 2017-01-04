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شعراء موريتانيون يحيون أماسي مهرجان الشارقة


نواكشوط - صحراء ميديا
الاربعاء 4 يناير 2017 - 21:58



شعراء موريتانيون يحيون أماسي مهرجان الشارقة
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تشارك موريتانيا في الدورة الخامسة عشرة من مهرجان الشارقة للشعر العربي، التي تنطلق الاحد المقبل في إمارة الشارقة بالإمارات العربية المتحدة.

ويمثل موريتانيا في هذه الدورة الشاعر ناجي محمد الامام، الذي سينعش إحدي الامسيات الشعرية الست المقررة خلال المهرجان، بالإضافة الى عبد الله ولد السيد مدير  بيت الشعر بنواكشوط،الذي يشارك في الندوة الثانية من ندوات المهرجان، وهي تحت عنوان "عام من الإنجازات"، إلى جانب عدد من الشعراء العرب.

و يحظى المهرجان بدعم وحضور الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وقد اختار في دورة هذا العام تكريم الشاعرين: إبراهيم محمد ابراهيم من الإمارات ، ومحيي الدين الفاتح من السودان، حيث جرت العادة أن يكرم فى كل عام شاعرين تقديراً للعطاء الإبداعي الذي قدّماه.

ويشارك الى جانب موريتانيا شعراء من السعودية، والعراق، و الإمارات، و السودان، و المغرب، و الأردن، واليمن، و البحرين، و سوريا، ومصر، و عُمان، وتونس، والجزائر، والكويت، و قطر و بوركينا فاسو.

و سيشهد المهرجان بالإضافة إلى الأمسيات الشعرية توقيع خمسة دواوين: ديوان للشاعر إبراهيم محمد إبراهيم من الإمارات، وديوان للشاعر محيي الدين الفاتح من السودان، وديوان للشاعر الدكتور طلال الجنيبي من الإمارات، وديوان للشاعر أشرف جمعه من مصر، وديوان للشاعر أحمد الأخرس من الأردن.
 


الكلمات المفتاحية : الإمارات, الشعر, بيت الشعر, موريتانيا


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