شعراء موريتانيون يقيمون أمسية في "بيت الشعر"



نظم بيت الشعر في نواكشوط مساء أمس الخميس، أمسية شعرية جديدة، ضمن أنشطته الثقافية المعهودة في موريتانيا، إذ يستضيف شعراء موريتانيين في أماسي شعرية مفتوحة.



الأمسية التي أقيمت بمقر بيت الشعر أحياها الشاعران محمد علي عم الأمين وأحمد سيدي الحسين، وذلك وسط حضور نخبة كبيرة من الشعراء والمثقفين ومحبي الشعر.



بدأت الأمسية مع الشاعر محمد علي عم الأمين الذي ألقى نماذج من تجربته الشعرية تطرقت للمديح النبوي تماشياً مع أجواء شهر المولد النبوي الشريف.



كما ألقى الشاعر نماذج من شعره القومي، وخاصة ما يتعلق بالقضية الفلسطينية والقدس المحتلة، بالإضافة إلى نماذج أخرى من قصائد غزلية وتناقش الهموم الذاتية.



من جانبه ألقى الشاعر أحمد سيدي الحسين خمس قصائد من شعره، غلب عليها غرضا المديح النبوي والغزل، وكانت محل تفاعل كبير من طرف الجمهور.

