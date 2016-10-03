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شكاوى من انتشار التلصص في ترحيل نواذيبو


نواذيبو - صحراء ميديا
الاثنين 3 أكتوبر 2016 - 08:00



شكاوى من انتشار التلصص في ترحيل نواذيبو
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اشتكت مجموعة من سكان أحياء الترحيل، في مدينة نواذيبو شمال غربي موريتانيا، من ارتفاع مستوى التلصص بسبب غياب الدوريات الأمنية.
 
وطالبت المجموعة في اتصال مع مراسل "صحراء ميديا" في المدينة اليوم الاثنين، السلطات العمومية بمضاعفة الدوريات الأمنية، وإنارة الأعمدة في الحي، مشيرين إلى أن الحي شهد عدداً كبيراً من عمليات السطو في الفترة الأخيرة، حسب تعبيرهم.
 
وقال عدد من سكان حي 8 المجاور لمستوصف الترحيل إن معدل عمليات السطو في الحي وصل إلى 3 عمليات في الليلة الواحدة، وفي الغالب تستهدف هذه العمليات محلات تجارية في الحي.
 
وتحدث مالك صيدلية تعرضت للسطو لـ"صحراء ميديا" مؤكداً أن انتشار هذه العمليات ناتج عن انعدام دوريات الأمن في الترحيل وغياب الإنارة إذ لا يوجد عمود كهربائي واحد في الحي الذي تقطنه حوالي 5000 أسرة.
 
وأوضحت عدة عائلات من نفس الحي أنه تمت سرقة هواتفهم ومبالغ مالية معتبرة، بعد عمليات منظمة من قبل لصوص يستهدفون الحي ليلاً.
 


الكلمات المفتاحية : أمن, لصوص, نواذيبو


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