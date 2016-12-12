شمال مالي: قوة "برخان" تطالب سكان عدة قرى بإخلائها



طالبت قوات برخان الفرنسية العاملة فى شمال مالي اليوم الإثنين سكان قرى اكوماس، و ابيبرا، و بوغسة، و تينزواتن، فى الشمال المالي بالرحيل عن منازلهم.



ونقل مراسل صحراء ميديا فى المنطقة عن مصادر محلية أن الفرنسيين يتهمون سكان تلك المناطق بتنفيذ عمليات عسكرية ضد القوات الفرنسية.



المصادر ذاتها أكدت أن "برخان" تشتبه فى تستر سكان القرى على من تصفهم بالجهاديين وعدم التعاون معهم ضد جماعة أنصار الدين التي تنشط فى تلك المناطق.



وتشير التقارير الواردة من الشمال المالي إلى تزايد عمليات أنصار الدين في تلك المناطق حيث أصبحت بشكل شبه يومي.



وتبنت جماعة أنصار الدين اليوم الإثنين تدمير آلية تابعة للقوات الفرنسية العاملة، دون الكشف عن حجم الخسائر.

ووصل عدد السيارات الفرنسية المدمرة من قبل أنصار الدين خلال الأشهر الثلاثة الماضية إلى الثلاثين.

