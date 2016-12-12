زعماء غرب أفريقيا إلى غامبيا للوساطة فى الأزمة

شمال مالي: قوة "برخان" تطالب سكان عدة قرى بإخلائها

عزيز يوزع مضخات الطاقة الشمسية على مزارعين بوادان‎

ألمانيا تنوى إرسال 350 جدنيا إضافيا إلى مالي

عزيز يدعو من وادان إلى محاربة التطرف

ولد عبد العزيز فى وادان لإطلاق مهرجان المدن القديمة

عزيز يتسلم رسالتين من نظيريه الزامبي والكونغولي

أنصار الدين تتبنى تدمير آلية فرنسية بكيدال

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

الانتخابات البلدية وما تنطوي عليه من تلويحْ، بحل أحزاب سياسية القويّ منها والكسيحْ

د. محمد إدريس ولد حرمه ولد بابانا
أسدل الستار على حوار ساخن تخلله الهجاء والمديحْ، وأسفر عن مخرجات تحققت بعد تمديد وإجهاد وبَريحْ،

شموع علي مائدة الحوار الوطني

فاطمة بنت محمد \ النجاح
تذَيَّل التعليم وثيقة الحوار، ولم تطرح مكافحة الإرهاب كقضية جوهرية.     

النص المكرس للنشيد الوطني "كن للإله ناصرا"

العقيد/ محمد أحمد ولد إسماعيل
النص المكرس للنشيد الوطني "كن للإله ناصرا"
اطلعت هذا المساء على مقال قيم نشرته بعض الصحف الإلكترونية للقاضي الأديب اللامع / أحمد ولد المصطفى

النشيد الوطني والمسلمة المغلوطة؟

الشيخ سيدي باب إبراهيم
يتابع المواطن الموريتاني بتلهف ما سيقرره الحوار السياسي الذي يجري هذه الأيام في قصر المؤتمرات في

أين الحوار الجاري من الحوار المطلوب؟

ذ/ أحمد سالم ولد بوحبيني
أين الحوار الجاري من الحوار المطلوب؟
الحوار – كما أسلفت في عديد المرات- نقاش جاد، بين أطراف جادة، بغية التوصل إلى حلول جادة، بعد تنازل
Sahara Media Agency : زعماء غرب أفريقيا إلى غامبيا للوساطة فى الأزمة https://t.co/7LdIQqYTVH
الاثنين 12 ديسمبر - 20:46
Sahara Media Agency : شمال مالي: قوة "برخان" تطالب سكان عدة قرى بإخلائها https://t.co/aJayYnJeMj
الاثنين 12 ديسمبر - 20:46
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

شمال مالي: قوة "برخان" تطالب سكان عدة قرى بإخلائها


مالي - صحراء ميديا
الاثنين 12 ديسمبر 2016 - 19:24



شمال مالي: قوة "برخان" تطالب سكان عدة قرى بإخلائها
مواضيع ذات صلة

طالبت قوات برخان الفرنسية العاملة فى شمال مالي اليوم الإثنين سكان  قرى اكوماس، و ابيبرا، و بوغسة، و تينزواتن، فى الشمال المالي بالرحيل عن منازلهم.
 
ونقل مراسل صحراء ميديا فى المنطقة عن مصادر محلية أن الفرنسيين يتهمون سكان تلك المناطق بتنفيذ عمليات عسكرية ضد القوات الفرنسية.

المصادر ذاتها أكدت أن "برخان" تشتبه فى تستر سكان القرى على من تصفهم بالجهاديين وعدم التعاون معهم ضد جماعة أنصار الدين التي تنشط فى تلك المناطق.

 وتشير التقارير الواردة من الشمال المالي إلى تزايد عمليات أنصار الدين في تلك المناطق حيث أصبحت بشكل شبه يومي.

وتبنت جماعة أنصار الدين اليوم الإثنين تدمير آلية تابعة للقوات الفرنسية العاملة، دون الكشف عن حجم الخسائر.
ووصل عدد السيارات الفرنسية المدمرة من قبل أنصار الدين خلال الأشهر الثلاثة الماضية إلى الثلاثين.
 


الكلمات المفتاحية : الشمال, أنصار الدين, برخان, مالي


               شارك شارك

أخبار | صحة | افريقيا | اقتصاد | أخبار الساحل | المغرب العربي | تكنولوجيا | منوعات | صوت وصورة | رياضة | الرأي | تحقيقات | مجتمع | محليات | ثقافة وفن | تقارير | الصحافة | رئاسيات يونيو | حوار | تقارير الشرق الموريتاني | شخصيات | قالت المواقع | بيانات | توقيـــع | الإذاعة | مواقع موريتانية | قالت العرب

Copyright © 2016 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة