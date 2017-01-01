شيخ تجكجة: نظام ولد عبد العزيز لم يعد شرعيا





قال عضو مجلس الشيوخ الغرفة العليا في البرلمان الموريتاني محمد المصطفى ولد احمد سيدات اليوم الخميس إن نظام محمد ولد عبد العزيز لم يعد شرعيا.





وأضاف مصطفى سيدات خلال مؤتمر صحفي عقده أعضاء في مجلس الشيوخ أن ولد عبد العزيز لم يعد شرعيا لأنه عطل الدستور من خلال عدم التجاوب مع مجلس الشيوخ "الذي يعتبر هيأة تشريعية دائمة العمل ما لم يتم انتخاب شيوخ جدد".





وأكد شيخ مقاطعة تجكجة أن حكومة ولد عبد العزيز "تتعامل تعاملا غير ديمقراطي، بحيث تعرض عن التجاوب مع أسئلة الشيوخ، وترفض التعاطي مع هذه الأسئلة"، مضيفا أن العمل البرلماني شبه مفقود "وهو ما سبب التسيب في التسيير، واتخاذ مجموعة من القرارات في الفترة الأخيرة دون مراقبة ولا متابعة، نتيجة الخلافات بين الحكومة ومجلس الشيوخ".

