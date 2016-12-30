شيكاو ينفي سحق الجيش النيجيري لجماعة بوكوحرام

زويرات: وفاة منقبين عن الذهب جراء حادث سير

إصابات حرجة فى حادث سير لمنقبين عن الذهب

توشيح موظفين بوازرة التشغيل والتكوين المهني

مهرجانات متزامنة للنصرة في نواكشوط ونواذيبو

وداع موسم الربيع

نواذيبو: السلطات تتراجع عن ترخيص مهرجان للنصرة

تونس ستبدي حزما في تعاملها مع عودة الجهاديين

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

وداع موسم الربيع

محمد ولد بتار
وداع موسم الربيع
  أشرف موسم الذكريات الطيبة لهذا العام على نهايته، وأخذت قوافل الخير تشد بُجر الحقائب على نجب

في رحيل سي عبد الرحمن بنعمر/ محمد بنمبارك

محمد بنمبارك
في رحيل سي عبد الرحمن بنعمر/ محمد بنمبارك
رحيل أيقونة وعميد الأسرة الدبلوماسية المغربية، سي عبد الرحمن بنعمر   رزئت الأسرة الدبلوماسية

الجالية الموريتانية بواشنطن ترد على وزير المالية

سعدنا ولد حمادي - الجالية الموريتانية بواشنطن
الجالية الموريتانية بواشنطن ترد على وزير المالية
استوقفني رد وزير المالية على ما يبدو أنه سؤال بخصوص بيع منزل السفير الموريتاني في واشنطن، والحقيقة

الانتخابات البلدية وما تنطوي عليه من تلويحْ، بحل أحزاب سياسية القويّ منها والكسيحْ

د. محمد إدريس ولد حرمه ولد بابانا
أسدل الستار على حوار ساخن تخلله الهجاء والمديحْ، وأسفر عن مخرجات تحققت بعد تمديد وإجهاد وبَريحْ،

شموع علي مائدة الحوار الوطني

فاطمة بنت محمد \ النجاح
تذَيَّل التعليم وثيقة الحوار، ولم تطرح مكافحة الإرهاب كقضية جوهرية.     
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | شيكاو ينفي سحق الجيش النيجيري لجماعة بوكوحرام https://t.co/vgjvs5kUW5شيكاو-ينفي-سحق-الجيش-النيجيري-لج… https://t.co/eKT3JiK4BK
الجمعة 30 ديسمبر - 20:33
Sahara Media Agency : شيكاو ينفي سحق الجيش النيجيري لجماعة بوكوحرام https://t.co/dvmMm1kWOm
الجمعة 30 ديسمبر - 20:31
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

شيكاو ينفي سحق الجيش النيجيري لجماعة بوكوحرام


صحراء ميديا + وكالات
الجمعة 30 ديسمبر 2016 - 19:26



شيكاو ينفي سحق الجيش النيجيري لجماعة بوكوحرام
مواضيع ذات صلة

نفى قائد جماعة "بوكو حرام" النيجيرية المسلحة، أبو بكر شيكاو، أن يكون الجيش النيجري قد قضى، على جماعته في هجوم على معقل للجماعة شمال شرقي البلاد.
 
وظهر "شيكاو" في تسجيل مصور نقلته صحف نيجيرية، نفى فيه إعلان الرئيس النيجيري، محمد بخاري، فى وقت سابق سحق الجيش لقوات الجماعة، وإخراج فلولها من غابة سامبيسا شمال شرقي البلاد، التي تتخذها معقلاً رئيسياً.
 
وقال شيكاو في التسجيل، إن قواته في مأمن وأن جماعته تتبع "خططاً واستراتيجيات"، متهماً الرئيس بخاري بـالكذب على الشعب.
 
وأعلن الرئيس النيجيري، محمد بخاري، السبت الماضي، أن قوات الجيش تمكنت من السيطرة على آخر معسكر لجماعة "بوكو حرام" في غابات"سامبيسا"، شمال شرقي البلاد.
 
وتشن قوات الدفاع التشادية والكاميرونية والنيجرية، منذ منتصف يناير الماضي، هجمات ضدّ "بوكو حرام"، أسفرت، حتى الآن، عن مقتل أكثر من 1000 عنصر من مقاتلي الجماعة المسلّحة، و100 من جنود التحالف الإفريقي، حسب بيانات رسمية صادرة عن السلطات التشادية والكاميرونية.
 
 وتأستت "بوكو حرام"، المسلحة تأسست في ينايرعام  2002، وتقول إنها تطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية في جميع ولايات نيجيريا، حتى الجنوبية منها ذات الأغلبية المسيحية.
 


الكلمات المفتاحية : الجيش, بخاري, بوكوحرام, شيكاو, نيجيريا


               شارك شارك

أخبار | صحة | افريقيا | اقتصاد | أخبار الساحل | المغرب العربي | تكنولوجيا | منوعات | صوت وصورة | رياضة | الرأي | تحقيقات | مجتمع | محليات | ثقافة وفن | تقارير | الصحافة | رئاسيات يونيو | حوار | تقارير الشرق الموريتاني | شخصيات | قالت المواقع | بيانات | توقيـــع | الإذاعة | مواقع موريتانية | قالت العرب

Copyright © 2016 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة