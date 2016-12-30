شيكاو ينفي سحق الجيش النيجيري لجماعة بوكوحرام



نفى قائد جماعة "بوكو حرام" النيجيرية المسلحة، أبو بكر شيكاو، أن يكون الجيش النيجري قد قضى، على جماعته في هجوم على معقل للجماعة شمال شرقي البلاد .



وظهر "شيكاو" في تسجيل مصور نقلته صحف نيجيرية، نفى فيه إعلان الرئيس النيجيري، محمد بخاري، فى وقت سابق سحق الجيش لقوات الجماعة، وإخراج فلولها من غابة سامبيسا شمال شرقي البلاد، التي تتخذها معقلاً رئيسياً .



وقال شيكاو في التسجيل، إن قواته في مأمن وأن جماعته تتبع "خططاً واستراتيجيات"، متهماً الرئيس بخاري بـالكذب على الشعب .



وأعلن الرئيس النيجيري، محمد بخاري، السبت الماضي، أن قوات الجيش تمكنت من السيطرة على آخر معسكر لجماعة "بوكو حرام" في غابات"سامبيسا"، شمال شرقي البلاد .



وتشن قوات الدفاع التشادية والكاميرونية والنيجرية، منذ منتصف يناير الماضي، هجمات ضدّ "بوكو حرام"، أسفرت، حتى الآن، عن مقتل أكثر من 1000 عنصر من مقاتلي الجماعة المسلّحة، و100 من جنود التحالف الإفريقي، حسب بيانات رسمية صادرة عن السلطات التشادية والكاميرونية .



وتأستت "بوكو حرام"، المسلحة تأسست في ينايرعام 2002، وتقول إنها تطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية في جميع ولايات نيجيريا، حتى الجنوبية منها ذات الأغلبية المسيحية .

