شيوخ موريتانيا يحققون في تمويل أنشطة نجل الرئيس



يتداول مجلس الشيوخ، الغرفة العليا في البرلمان الموريتاني، مقترحاً بخصوص تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في مصادر تمويل "هيئة الرحمة" التي يديرها نجل الرئيس الموريتاني.



وقدم المقترح من طرف شيوخ مقاطعة امبود يوسف سيلا، وذلك خلال انعقاد مؤتمر الرؤساء بمجلس الشيوخ أمس الخميس، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني آوا الشيخ سيديا تانديا.



وتعد هذه خطوة جديدة من مجلس الشيوخ باتجاه التصعيد ضد الرئيس الذي أصر على تمرير تعديلات دستورية سبق أن أسقطها الشيوخ بالتصويت ضدها في شهر مارس الماضي.



وقال الشيوخ في أكثر من مناسبة إن المسار الذي أعلن عنه ولد عبد العزيز، باللجوء إلى الاستفتاء الشعبي المباشر، انقلاباً على الدستور وتجاوزاً لصلاحيات المؤسسة التشريعية.



وتأسست هيئة الرحمة عام 2014 بعد الترخيص لها من طرف وزارة الداخلية، وترأسها الراحل أحمدو ولد عبد العزيز، قبل أن يخلفه أخوه بدر ولد عبد العزيز.



وكثيراً ما واجهت الهيئة الخيرية اتهامات بالاعتماد على الأموال العمومية لتمويل أنشطتها، وهي التهمة التي نفتها الهيئة في بيان صحفي عام 2015، عندما أكدت أن تمويلها ثمرة جهود وتنسيق دولي مع منظمات وهيئات شبيهة.



ولكن النشاط المتزايد للهيئة ووصولها في ظرف قياسي لأغلب مناطق موريتانيا، جعل الكثير من الموريتانيين يثير الشكوك حول تمويلها.

