شيوخ موريتانيا يحققون في تمويل أنشطة نجل الرئيس

موريتانيا تعلق على اعتقال مواطنيها في الجزائر

هجوم يستهدف حاجزا أمنيا للدرك الجزائري

موريتانيا: شاب يقتل جده بطلق ناري في روصو

المأمورية الثالثة تثير الجدل من جديد في موريتانيا

موريتانيا: تعيينات واسعة يتخذها مجلس الوزراء

موريتانيا: ملف أزمة منح الطلاب يعود إلى الواجهة

اتفاق موريتاني-اسباني بخصوص نشاط الدبلوماسيين

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

مفتريات ول مخيطير

د. الشريف الفقيه (ألفغ)
كتب ول مخيطير (الموريتاني) مقالا ونشره في النت، تحت عنوان "الدين والتدين"، وجّه فيه اعتراضات على

هذا بلاغ للناس

بون ولد اميده ممثل مسرحي
هذا بلاغ للناس
قبل عشرينَ سنة من الآن حملتُ مع كوكبة من الطيبين همَّ وغمَّ التغيير وصناعة فن يحترم الإنسان وذوقَ

مُقْتَرَحٌ بِإِرْسَاءِ آَلِيًاتِ "التًسِيِيرِ التًشاَرُكِيِ" للمَالِ العَامْ

المختار ولد داهي
مُقْتَرَحٌ بِإِرْسَاءِ آَلِيًاتِ "التًسِيِيرِ التًشاَرُكِيِ" للمَالِ العَامْ
  بسم الله الرحمن الرحيم   تُوَزِعُ النصوص القانونية و التنظيمية الناظمة لتسيير

أعلي ولد محمد فال وصيحة الشيخ الأحمر

عبد الله ولد محمدي
أعلي ولد محمد فال وصيحة الشيخ الأحمر
في مارس 2007 انتهت الانتخابات الرئاسية في موريتانيا بفوز سيدي ولد الشيخ عبد الله على منافسه أحمد

رداً على وزير المالية

الأستاذ أحمد سالم ولد بوحبيني
رداً على وزير المالية
نقل موقع "صحراء ميديا" تصريحا قلت فيه ان "الرئيس الراحل اعلي ولد محمد فال واجه مشاكل كبيرة من طرف
Sahara Media Agency : مرحلة جديدة من المواجهة بين الشيوخ والرئيس https://t.co/Fy2Xsh0fCV
الجمعة 2 يونيو - 13:56
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | موريتانيا تعلق على اعتقال مواطنيها في الجزائر https://t.co/vgjvs5kUW5موريتانيا-تعلق-على-اعتقال-مواطني… https://t.co/wKaINXa7y1
الجمعة 2 يونيو - 13:54
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

شيوخ موريتانيا يحققون في تمويل أنشطة نجل الرئيس


صحراء ميديا - نواكشوط
الجمعة 2 يونيو 2017 - 10:20



شيوخ موريتانيا يحققون في تمويل أنشطة نجل الرئيس
مواضيع ذات صلة

يتداول مجلس الشيوخ، الغرفة العليا في البرلمان الموريتاني، مقترحاً بخصوص تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في مصادر تمويل "هيئة الرحمة" التي يديرها نجل الرئيس الموريتاني.
 
وقدم المقترح من طرف شيوخ مقاطعة امبود يوسف سيلا، وذلك خلال انعقاد مؤتمر الرؤساء بمجلس الشيوخ أمس الخميس، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني آوا الشيخ سيديا تانديا.
 
وتعد هذه خطوة جديدة من مجلس الشيوخ باتجاه التصعيد ضد الرئيس الذي أصر على تمرير تعديلات دستورية سبق أن أسقطها الشيوخ بالتصويت ضدها في شهر مارس الماضي.
 
وقال الشيوخ في أكثر من مناسبة إن المسار الذي أعلن عنه ولد عبد العزيز، باللجوء إلى الاستفتاء الشعبي المباشر، انقلاباً على الدستور وتجاوزاً لصلاحيات المؤسسة التشريعية.
 
وتأسست هيئة الرحمة عام 2014 بعد الترخيص لها من طرف وزارة الداخلية، وترأسها الراحل أحمدو ولد عبد العزيز، قبل أن يخلفه أخوه بدر ولد عبد العزيز.
 
وكثيراً ما واجهت الهيئة الخيرية اتهامات بالاعتماد على الأموال العمومية لتمويل أنشطتها، وهي التهمة التي نفتها الهيئة في بيان صحفي عام 2015، عندما أكدت أن تمويلها ثمرة جهود وتنسيق دولي مع منظمات وهيئات شبيهة.
 
ولكن النشاط المتزايد للهيئة ووصولها في ظرف قياسي لأغلب مناطق موريتانيا، جعل الكثير من الموريتانيين يثير الشكوك حول تمويلها.
 


الكلمات المفتاحية : برلمان, تمويل, هيئة
Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة