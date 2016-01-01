"ش إلوح افش" تختار أبرز شخصيات العام (2016)



نشر موقع (ش إلوح أفش) الساخر، اليوم الاثنين، نتائج استفتائه السنوي الشهير "الذين شالوا رأس نعامة العام" الذي يشمل أبرز الشخصيات في المجالات السياسية والثقافية والإعلامية والرياضية، بالإضافة إلى أهم المؤسسات والقطاعات الوزارية.



واعتبر الاستطلاع هذا العام أن أبرز شخصية دينية هو الشيخ الشريف علي الرضا الصعيدي، بينما صنف الاستطلاع الوزير الأول السابق مولاي ولد محمد لغظف كأبرز شخصية سياسية توافقية في الأغلبية الرئاسية، ورئيس حزب اتحاد قوى التقدم محمد ولد مولود كأبرز شخصية سياسية توافقية في المعارضة غير المحاورة، ورئيس حزب تمام يوسف ولد حرمة ببانا أبرز شخصية سياسية توافقية في المعارضة المُحاورة.



وتم اختيار محمد غلام ولد الحاج الشيخ كأبرز منتخب برلماني معارض، والخليل ولد الطيب كأبرز منتخب برلماني من الموالاة، والحسن ولد محمد (عمدة عرفات) كأبرز عمدة للعام، وفاطمة منت عبد المالك كأبرز عمدة (سيدة) للعام.



أما مُرشح الأغلبية للرئاسيات القادمة فهو الرئيس محمد ولد عبد العزيز، في مواجهة مُرشح المعارضة للرئاسيات القادمة الذي قالت نتائج الاستفتاء أنه سيكون الأستاذ أحمد سالم ولد بوحبيني، فيما فاز الرئيس أعل ولد محمد بصفة "أكثر أخبار رئيس سابق خلال العام".

