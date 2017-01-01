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صالون للتوجيه والاندماج المهني في موريتانيا


نواكشوط - صحراء ميديا
الثلاثاء 8 غشت 2017 - 16:58



صالون للتوجيه والاندماج المهني في موريتانيا
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تستعد العاصمة الموريتانية نواكشوط لاحتضان نسخة من الصالون التوجيهي للاندماج المهني الذي يضم شركات موريتانية فاعلة في مجالات اقتصادية مختلفة.
 
وقد بدأت الجمعية العمومية للصالون التوجيهي والإدماج المهني، يوم أمس الاثنين، مزاولة أعمالها تمهيدا للنسخة الثانية عشر من الصالون.
 
وبحسب القائمين على الصالون فإن هذه النسخة ستشهد مشاركة شركاء جدد كشركة MCM وجامعات حرة، وجمعيات مدنية ومنظمات غير حكومية.
 
كما ستشهدُ النسخة زيادة في عدد العروض المقدمة عن التخصصات التي ستشملُ التخصصات العسكرية، مع وضع آليات جديدة تمكنُ من التحكم أكثر في دقة التنظيم.
 
وقد أطلق المكتب مطلع أغسطس الجاري حملة تحسيسية تهدف إلى توعية الطلاب وحثهم على المشاركة من أجل الاطلاع على التخصصات التي تلائمهم وتواكب المسار الحضاري.
 


الكلمات المفتاحية : اقتصاد, مهن
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