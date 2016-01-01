صال يشيد بإلقاء العاهل المغربي خطاب "المسيرة الخضراء" من دكار



قال الرئيس السنغالي ماكي صال، إن العلاقات التي تربط بلاده بالمملكة المغربية "متينة وقوية"، مشيداَ بقرار العاهل المغربي الملك محمد السادس زيارة بلاده يوم غد الأحد وإلقاء خطاب "المسيرة الخضراء" من دكار.



وقال صال في تصريح للصحافة أمس الجمعة، إن الخطوة التي أقدم عليها جلالة الملك، تؤكد قوة العلاقات السينغالية المغربية، كما أنها تشريف كبير للشعب السينغالي.



وأضاف أن الخطاب الذي سيلقيه العاهل المغربي "سيحظى لا محالة بتتبع كبيرة من الأفارقة"، مشيراً إلى الاهتمام الكبير الذي يوليه العاهل المغربي للقارة الأفريقية وتصوره الواضح لمستقبل القارة، وفق تعبيره.



وشدد الرئيس السنغالي على قوة العلاقات التي تربط المغرب والسنغال، مشيراً إلى أن زيارة الملك محمد السادس لدكار ستكون هي الثامنة منذ توليه العرش.



وقال الرئيس السنغالي: "أود باسم الشعب السنغالي أن أعبر لجلالة الملك عن مدى امتناننا، وأن أعرب له أيضا عن التقدير الذي يكنه الشعب السنغالي وأنا شخصيا والحكومة السنغالية لجلالة الملك محمد السادس والشعب المغربي الصديق".



وأضاف ماكي صال أنه "من الواضح أن جلالة الملك يحمل رؤية لإفريقيا ولما ينبغي أن يكون عليه مستقبل القارة"، وفق تعبيره.



وكانت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة في المغرب قد أصدرت بياناً قالت فيه: "اعتبارا لعمق الروابط الأخوية والروحية والإنسانية، التي تجمع المغرب والسنغال، وللمكانة الخاصة التي تحظى بها إفريقيا عند جلالة الملك، ولدى المغاربة قاطبة، والاهتمام السامي الذي يوليه لها، فقد قرر جلالته، حفظه الله، أن يوجه خطابه السامي بمناسبة تخليد الذكرى الحادية والأربعين للمسيرة الخضراء المظفرة، إلى شعبه الوفي، من مدينة دكار".



ومن المنتظر أن يجري العاهل المغربي والرئيس السنغالي محادثات ثنائية خلال هذه الزيارة، قبل أن يترأسا حفل توقيع عدة اتفاقيات ثنائية، في مختلف المجالات.

