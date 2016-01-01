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الاحد 27 نونبر - 13:17
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | تفاصيل برنامج زيارة عزيز لمدينة أطار https://t.co/vgjvs5kUW5تفاصيل-برنامج-زيارة-عزيز-لمدينة-أطار_a325… https://t.co/aEN6mAOOQh
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صحة: تعرف على ثمانية أطعمة قد تحافظ على كبدك


صحراء ميديا + العربية
الاحد 27 نونبر 2016 - 10:04



صحة: تعرف على ثمانية أطعمة قد تحافظ على كبدك
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نظراً لدوره الحيوي في جسم الإنسان، ومهامه الضرورية المتعلقة بعملية التمثيل الغذائي، الهضم، تنظيم مستوى السكر في الدم، إزالة السموم من الجسم وغيرها من المهام التي تحافظ على صحة الإنسان، يجب الاهتمام بالكبد والمحافظة عليه بنفس قدر اهتمامنا بصحة القلب.

ويؤثر النظام الغذائي غير الصحي ونمط الحياة المضطرب سلباً على الكبد مما يجعلنا عرضة لكثير من الأمراض، لذا يتوجب علينا اتباع نظام غذائي صحي يعمل على تنقية الكبد من السموم حتى يتسنى له أداء مهامه على أكمل وجه ليتمتع الإنسان بصحة جيدة.

ولضمان التمتع بكبد صحي ومثالي، هناك 8 أنواع من الأطعمة يجب الحرص على تناولها حسب ما جاء في موقع "بولد سكاي" المعني بالصحة، وهي كالآتي:

1- التفاح
للحصول على كبد صحي احرص على تناول تفاحة يومياً، فهذه الفاكهة الغنية بألياف البكتين القابلة للذوبان تزيل السموم من الجهاز الهضمي، مما يقلل نسبة السموم التي تترسب في الكبد.

2- الشمندر (البنجر)
لاحتوائه على مركبات الفلافونويد النباتية والبيتا كاروتين، فإن الشمندر يعد محسنا جيدا لأداء الكبد، هذا بالإضافة إلى دوره في تنقية الدم، لذا ينصح بتناوله مع السلطة أو على هيئة عصير.

3- الثوم
يعمل الثوم على تطهير الكبد عن طريق تنشيط الإنزيمات المزيلة للسموم من هذا الجهاز الحيوي، كما يقلل مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية التي يمكن أن تؤذي الكبد، وللحصول على أفضل النتائج ينصح بتناول الثوم النيئ.

4- الأفوكادو
تناول الأفوكادو يساعد الجسم على إفراز نوع من مضادات الأكسدة يسمى "جلوتاثيون" وهو يفيد الكبد بالتخلص من السموم كما أنه يحسن أداءه بشكل عام، أما الدهون المشبعة الأحادية والموجودة في هذه الفاكهة، فتعمل على تطهير الكبد والحد من الكوليسترول السيئ.
لذا ينصح بالمواظبة على تناول ما بين 1-2 ثمرة من الأفوكادو أسبوعياً لبضعة أشهر وستلاحظ الفرق بنفسك.

5- البروكولي
يساعد هذا النوع من الخضروات في رفع مستوى مادة "الغليكوسينولات" العضوية في الجسم ما يسهم في تسهيل إنتاج الأنزيمات الهضمية، وطرد السموم من الجسم، مما يحافظ على صحة الكبد.

6- الجريب فروت
احتواء الجريب فروت على كمية وفيرة من فيتامين"س" ومضادات الأكسدة، يجعل تناوله يساعد في تطهير الكبد بشكل طبيعي، لكن ينصح باستشارة الطبيب قبل الانتظام في تناوله إذا كنت تخضع للعلاج بأدوية معينة.

7- الشاي الأخضر
يحتوي الشاي الأخضر على نوع من مضادات الأكسدة يساعد في تحسين نشاط الكبد، هذا فضلاً عن دوره في الحفاظ على رطوبة الجسم، والتخلص من الدهون.

8- الكركم
يساعد مركب الكركمين الموجود في الكركم، في إنتاج الإنزيم الذي يعمل على تجديد خلايا الكبد، كما أن الكركم يطهر الكبد، ويحسن من قدرة الجسم على هضم الدهون.


الكلمات المفتاحية : الصحة, الطعام, الكبد


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