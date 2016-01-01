صحة: مخاطر كثيرة تنظر محبي صلصة الكاتشوب

يحذر الكثير من المتخصصين من تناول الصلصات بشكل عام وعلى رأسها الكاتشاب والمايونيز في المقدمة، ورغم ما تضفيه هذه المنكهات على الطعام إلا أن أضرارها تفوق "طعمها" المميز.



وحدد الأطباء الأميركيون مكونات الكاتشب، وهي الطماطم وبودرة البصل والخل وشراب الذرة ذات نسبة عالية من الفركتوز.



وأثبتت الدراسات أن تناول قدر كبير من الفركتوز هو سبب رئيسي في الإصابة بالسمنة وأمراض القلب والسكري، كما يضعف المناعة.



وأشاروا إلى ضرر شراب الذرة ذي نسبة عالية من الفركتوز، حيث إنه يستخلص من الذرة الخاضعة للتعديل الوراثي وعلى الرغم من أنه يعمل كبديل للسكر إلا أنه أشد ضرراً منه، فهو يرفع مستويات السكر في الدم، ويؤذي خلايا الكبد ويضعف الجهاز المناعي ويضر بصحة القلب، ويتسبب في الإصابة بالسمنة المفرطة.



وكشف باحثون آخرون أن صلصة الكاتشب تضاف لها مادة أخرى تعرف بالصمغ الغذائي والنشا المعدل، وأنهما يحتويان على مادة اختلف الباحثون عليها كونها تسبب السرطان أم لا تسببه وهى مادة الفيلينين فقد وضح البعض أنها قد لا تسبب السرطان، ولكنها تشكل خطورة على صحة الإنسان من ناحية أخرى فالكاتشب يحتوي على مادة الأسيد والبهارات والمواد الحافظة الصناعية وبتفاعل كل هذا يسبب هياج المعدة ويرفع خطر الإصابة بالسرطان.



ويحتوي شراب الفركتوز على الزئبق السام، حتى إنه في أميركا ينصح المتخصصون بعدم تناول أغذية تحتوي عليه.



هذا ويحتوي الكاتشب أيضاً على الخل المقطر المصنع أيضاً من ذرة معدلة وراثياً، والملعقة الواحدة من الكاتشب تحتوي على أربع غرامات من السكر.



والكاتشب غير مفيد على الإطلاق، فلا يحتوي على الفيتامينات أو معادن أو حتى الألياف، هو يتكون فقط من معجون الطماطم مع إضافة كمية كبيرة من الكيمياويات والسكريات التي تم تعديلها وراثياً.

