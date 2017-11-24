صحف السنغال تهتم بمحاكمة رئيس بلدية داكار والتعاون مع فرنسا





اهتمت الصحف السينغالية الصادرة اليوم السبت بمواضيع متنوعة أبرزها التعاون الفرنسي السنغالي، ومحاولات رفع الحصانة عن رئيس بلدية داكار، ومواضيع أخري.



و كتبت يومية (لوسولييي) أنه منذ عام 2007، وافقت وكالة التنمية الفرنسية على 55 مبادرة بغلاف مالي يقدر ب 856.4 مليار فرنك، وذلك وفق ما أعلنه وزير الاقتصاد والمالية والتخطيط أمادو با، الذي شارك إلى جانب السفير الفرنسي لدى السنغال في أشغال الدورة الأولى للاستعراض السنوي المشترك لبرنامج التعاون الثنائي.



وفي موضوع آخر، كتبت يومية (لوبسيرفاتور) تحت عنوان "الجمعية الوطنية، معارك يوم السبت "، أن الجلسة العامة لرفع الحصانة البرلمانية عن رئيس بلدية داكار خليفة سال، الموجود في السجن في قضية تحويل أموال عمومية، ستنعقد اليوم السبت، مبرزة الحجج التي سيقدمها خليفة سال أمام المحكمة العليا.



وفي الشأن الدولي، أشارت يومية (والف كوتيدين) إلى أن عشرات الآلاف من المواطنين في زيمبابوي تجمعوا أمس الجمعة بالمعلب الوطني في هراري، لحضور فعاليات حفل تنصيب الرجل القوي الجديد في البلاد ايمرسون منانغاغوا، في لحظة تاريخية طوت صفحة روبرت موغابي التي استمرت ل37 سنة.



وفي كينيا، تركز اهتمام الصحف المحلية على تشكيل الحكومة المقبلة بعد تنصيب الرئيس الحالي أوهورو كينياتا، الذي أعيد انتخابه لولاية ثانية ونهائية لمدة خمس سنوات في انتخابات ال26 أكتوبر، التي رفضتها المعارضة.



وفي هذا الإطار، أوردت يومية (ذي ستاندرد) أن الرئيس كينياتا يعتزم إحداث "تغيير جذري" في تشكيلة الحكومة المقبلة للبلاد، ونقلت عن مصادر مقربة من الرئيس قولها إن لائحة الأسماء التي سيتم تعيينها ولائحة الأسماء التي ستغادر التشكيلة الحكومية الحالية تم إعدادهما وخضعتا لتمحيص دقيق من قبل الرئيس كينياتا وحليفه نائب الرئيس ويليام ريتو.



من جهة أخرى، أوردت الصحيفة تصريحات لزعيم المعارضة رايلا اودينجا، أكد فيها أن التحالف المعارض "التحالف الوطنى السوبر" (ناسا) يعتزم تنظيم حفل تكريمي لأرواح الذين " قتلوا على يد الشرطة" خلال أعمال العنف والاحتجاجات التي أعقبت الانتخابات الرئاسية، داعيا مؤيدي التحالف إلى المشاركة في هذا الحفل الذي سينظم في نفس اليوم الذي سيشهد تنصيب الرئيس كينياتا.

