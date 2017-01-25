صحف بوركينافاسو: تسريح إسحاق زيدا من الجيش

احتجاج أمام قصر العدالة في نواكشوط الجنوبية

غامبيا: إلغاء حالة الطوارئ وعودة تدريجية للهدوء

المغرب يقصي كوت ديفوار.. وعبور سهل للكونغو‎

بيرام يشيد بمؤسسة المعارضة ويعلن توجها جديدا لحركته

موريتانيا: جرائم القتل في المدارس تحرك الشارع

غامبيا: مخازن سرية للأسلحة تثير قلق "إيكواس"

بدر الدين: المنتدى أفشل تعديل الاستفتاء الشعبي

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

الحراك القضائي في موريتانيا : من نقابة القضاة إلى نادي القضاة

أحمد ولد ألبو قاض موريتاني
الحراك القضائي في موريتانيا : من نقابة القضاة إلى نادي القضاة
  لئن كانت نهاية سنة 2005 في موريتانيا قد شكلت بداية تحول إصلاحي شامل في

انواذيبُ تريدُ أن تتنفس !

حمود الفاظل
انواذيبُ تريدُ أن تتنفس !
لا نعمة تكافئ تنفس الهواء الطّلق بلا منّة من أحد، ولا شيء أجمل من استنشاق ذلك الهواء النقي

ملاحظات وقراءة لرئيس محكمة حول قانون النوع

الدكتور:هارون ولد عمَّار ولد إديقبي
ملاحظات وقراءة لرئيس محكمة حول قانون النوع
ملاحظات حول المعالجة التشريعية والقضائية لجرائم الاعتداء على المرأة في موريتانيا - قراءة مقارِنة

عاجل إلى البرلمانيين

بقلم / محمد الأمين بن الشيخ بن مزيد
عاجل إلى البرلمانيين
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين ورضي الله عن الصحابة أجمعين والتابعين لهم

حقوق المرأة المسلمة بين الشريعة ومنظمات المجتمع المدني

الدكتور/ المحامي: محمد سيدي محمد المهدي
حقوق المرأة المسلمة بين الشريعة ومنظمات المجتمع المدني
بادئ ذي بدء يجب على المرأة بصفة عامة، والمسلمة منها بصفة خاصة أن تعرف حق المعرفة أن الرجل لا يمكن
Sahara Media Agency : صحف بوركينافاسو: تسريح إسحاق زيدا من الجيش https://t.co/iTJJm2Leo8
الاربعاء 25 يناير - 12:23
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | صحف بوركينافاسو: تسريح إسحاق زيدا من الجيش https://t.co/vgjvs5kUW5صحف-بوركينافاسو-تسريح-إسحاق-زيدا-من… https://t.co/2CC4iTbs1Z
الاربعاء 25 يناير - 12:08
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

صحف بوركينافاسو: تسريح إسحاق زيدا من الجيش


دكار - صحراء ميديا
الاربعاء 25 يناير 2017 - 11:02



صحف بوركينافاسو: تسريح إسحاق زيدا من الجيش
مواضيع ذات صلة

اهتمت الصحف الصادرة، اليوم الأربعاء في العاصمة البوركينابية واغادوغو، بقرار تسريح العقيد يعقوب إسحاق زيدا من الجيش، وهو القيادي السابق في كتيبة الحرس الرئاسي، ورئيس الوزراء الذي أشرف على العملية الانتقالية التي أعقبت الإطاحة بنظام الرئيس السابق بليز كومباوري.
 
زيدا الذي يتهم بالوقوف وراء محاولة انقلابية فاشلة خلال الفترة الانتقالية، يواجه اتهامات أمام القضاء في بوركينافاسو بالفرار من العمل العسكري ورفض التقيد بالأوامر.
 
صحيفة "لوبسورفاتور بالغا" كتبت في عنوانها الرئيس: "القوات المسلحة الوطنية: التوقيع على تسريح زيدا"، وأضافت الصحيفة الخاصة الأكثر انتشاراً في بوركينافاسو أنه خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الجمهورية في القصر الرئاسي يوم 29 ديسمبر الماضي وأجاب فيه على سؤال عن ملف زيدا، وقال إن الملف سيغلق قريباً، مشيرة إلى أن ذلك قد تم بالفعل.
 
نفس الصحيفة تضيف أنه على الرغم من حجم التهم الموجهة إلى إسحاق زيدا، إلا أنه اليوم أصبح خارج المؤسسة العسكرية، متسائلة عن انعكاسات ذلك على ملاحقاته أمام القضاء.
 
صحيفة "أوجوردوي دي فاسو" خصصت صفحة خاصة لتطورات قضية إسحاق زيدا، وجاءت هذه الصفحة تحت عنوان: "زيدا.. التسريح من الجيش بموجب مرسوم رئاسي".
 
نفس الصحيفة خصصت مساحة كبيرة للحديث عن "مظاهرات العسكريين المتقاعدين"، ونقلت عن عدد منهم قوله: "في المرة المقبلة سنتفاوض مع الرئيس كابوري أو لا تفاوض".
 
وتشير الصحيفة إلى أن الجنود والعسكريين المتقاعدين طلبوا أمس الثلاثاء في لقاء مع وزير في الحكومة بلقاء مع الرئيس ليعرضوا عليه مشاكلهم والمصاعب التي يتعرضون لها.
 


الكلمات المفتاحية : بوركينافاسو, زيدا. صحافة, صحف


               شارك شارك

أخبار | صحة | افريقيا | اقتصاد | أخبار الساحل | المغرب العربي | تكنولوجيا | منوعات | صوت وصورة | رياضة | الرأي | تحقيقات | مجتمع | محليات | ثقافة وفن | تقارير | الصحافة | رئاسيات يونيو | حوار | تقارير الشرق الموريتاني | شخصيات | قالت المواقع | بيانات | توقيـــع | الإذاعة | مواقع موريتانية | قالت العرب

Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة