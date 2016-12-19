صفقة اقتناء طائرة جديدة أمام مجلس الشيوخ



ناقش مجلس الشيوخ الموريتاني اليوم الاثنين، الاتفاقية التي ستتمكن موريتانيا بموجبها من اقتناء طائرة بوينغ 737- 800، لتعزيز الأسطول الجوي للموريتانية للطيران.



وناقش المجلس الذي يعد الغرفة العليا في البرلمان الموريتاني، الاتفاقية التي وصفت بأنها "خط ائتمان غير معزز" تم التوقيع عليها بتاريخ 03 أكتوبر 2016 بين وزارة الاقتصاد والمالية وبرنامج تمويل التجارة العربية.



وتخصص الاتفاقية للمساهمة في تمويل مشروع اقتناء طائرة جديدة من نوع بوينغ 737- 800 للشركة الوطنية للطيران "الموريتانية للطيران".



الجلسة التي من المنتظر أن تنتهي بالمصادقة على الاتفاقية، حضرتها عن الحكومة آوا الشيخ سيديا تانديا، وزيرة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني.

