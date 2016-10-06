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صندوق النقد: العالم مدين ب 152 تريليون دولار


صحراء ميديا + وكالات
الخميس 6 أكتوبر 2016 - 09:50



صندوق النقد: العالم مدين ب 152 تريليون دولار
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كشف صندوق النقد الدولي عن  أن العالم يسبح في ديون حجمها 152 تريليون دولار لكن ذلك المستوى القياسي لم يمنع المؤسسة من تشجيع بعض الدول على زيادة الإنفاق لتعزيز النمو.

وقال صندوق النقد في تقرير إن الديون العالمية العامة والخاصة بلغت 225 في المائة من الناتج الاقتصادي العالمي العام الماضي، ارتفاعا من حوالي 200 في المائة في 2002.
 
وأوضح الصندوق أن حوالي ثلثي إجمالي ديون 2015 أي نحو 100 مليار دولار مستحق على مقترضين من القطاع الخاص، مشيرا إلى أن تنامي الدين الخاص، عادة ما يفضي إلى الأزمات المالية.
 
ويتزامن التقرير مع حث مديرة صندوق النقد كريستين لاغارد حكومات الدول الأعضاء القادرة على الاقتراض وإنفاق المزيد أن تفعل ذلك لتعزيز النمو الذي يعاني من ضعف مستمر.
 


الكلمات المفتاحية : الديون, النقد, النمو, صندوق النقد


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