صور: ابتكارات تكنولوجية تنتظرك في العام الجديد

هناك كم هائل من التقنيات الحديثة التي من المؤكد أن نراها خلال العام القبل، بعض من هذه التقنيات سيكون له تأثير في تغيير حياتنا بشكل جذري، والبعض الآخر سيكون عبارة عن تغييرات وتحسينات طفيفة، لذا فكان تحديد تقنيات العام المقبل الأكثر تأثيرًا في حياتنا خلال الفترة المقبلة شيء صعب، لكننا حاولنا هنا قدر الإمكان تجميع الابتكارات الجديدة كليًا والتي سيكون له أثر واضح ولمسة إضافية في حياتنا خلال عام 2017.
الواقع الافتراضي:
منذ عام مضى، حققت تكنولوجيا الواقع الافتراضي نجاح كبير، وكذلك تم إدخال الكثير من التحسينات عليها في عام 2016، لكن لم يكن لها أي تأثير حقيقي على المجتمع، الكثير من التوقعات تشير أن تكنولوجيا الواقع الافتراضي ستكون الأكثر أهمية في العام المقبل، كما سيكون هذا العام بداية انتقالها من كونها مجرد أداة حب استطلاع خيالية إلى أداة ملموسة لتعزيز الأنشطة الحياتية والاستمتاع بها بطريقة مميزة.
كما ذكرنا أن هناك الكثير من التنبؤات التي تشير إلى إدخال تكنولوجيا الواقع الافتراضي ودمجها بالعديد من الأجهزة وكبرى المنصات، فعلى سبيل المثال صرحت شركة فيسبوك خلال مؤتمرها السنوي F8 لهذ العام أنها ستقوم بإطلاق عصا سيلفي بتقنية الواقع الافتراضي، مما يشير إلى أن الواقع الافتراضي سيكون في متناول الجميع خلال الفترة القليلة المقبلة.
كل ما عليك فعله الآن، هو الانتظار للحصول على تجربة مميزة لمشاهدة الأفلام، الألعاب والبرامج التليفزيونية بتقنية الواقع الافتراضي المميزة.
الواقع المعزز:
على الرغم أن تكنولوجيا الواقع الافتراضي ستكون التكنولوجيا الأكثر انتشارًا، إلا أن الواقع المعزز سيكون الشئ المميز والفريد من نوعه، حيث ستقوم شركة مايكروسوفت بجلب منصة Windows Holographic التي تلقت العديد من التحسينات في الآونة الأخيرة، بحيث تجلب هذه المنصة لمستخدمي ويندوز تجربة واقع معزز مميزة وفريدة من نوعها.
من المتوقع أن تحقق تكنولوجيا الواقع المعزز نجاح كبير مقارنة بتكنولوجيا الواقع الافتراضي، خاصة أنها خلال العام المقبل ستكون متاحة عبر الهواتف المحمولة دون الحاجة لأي جهاز إضافي، وقد تساعد التجارب الأولية من خلال الهواتف المحمولة على تعزيز مشتريات النظارات، خصوصًا أن المستهلكين والشركات يبحثون دائمًا عن تجربة التقنيات الجديدة والأكثر ابتكارًا مثل تكنولوجيا الواقع المعزز.
تكنولوجيا الواقع المعزز ستجعل المستهلك يستمتع بتجربة مميزة وفريدة من نوعها خاصة في الألعاب، ومن المحتمل أن تكون لعبة Star Wars الشهيرة قد حصلت على العديد من التحسينات لتوفير تجربة لعب أكثر متعة، كما أنه من المحتمل أيضًا أن تقوم شركة Magic Leap بإطلاق النسخة الجديدة من نظاراتها التي ستكون أقل في الحجم وبالتأكيد أفضل من سابقاتها.
على الرغم أن تكنولوجيا الواقع الافتراضي ستكون التكنولوجيا الأكثر انتشارًا، إلا أن الواقع المعزز سيكون الشئ المميز والفريد من نوعه، حيث ستقوم شركة مايكروسوفت بجلب منصة Windows Holographic التي تلقت العديد من التحسينات في الآونة الأخيرة، بحيث تجلب هذه المنصة لمستخدمي ويندوز تجربة واقع معزز مميزة وفريدة من نوعها.
من المتوقع أن تحقق تكنولوجيا الواقع المعزز نجاح كبير مقارنة بتكنولوجيا الواقع الافتراضي، خاصة أنها خلال العام المقبل ستكون متاحة عبر الهواتف المحمولة دون الحاجة لأي جهاز إضافي، وقد تساعد التجارب الأولية من خلال الهواتف المحمولة على تعزيز مشتريات النظارات، خصوصًا أن المستهلكين والشركات يبحثون دائمًا عن تجربة التقنيات الجديدة والأكثر ابتكارًا مثل تكنولوجيا الواقع المعزز.
تكنولوجيا الواقع المعزز ستجعل المستهلك يستمتع بتجربة مميزة وفريدة من نوعها خاصة في الألعاب، ومن المحتمل أن تكون لعبة Star Wars الشهيرة قد حصلت على العديد من التحسينات لتوفير تجربة لعب أكثر متعة، كما أنه من المحتمل أيضًا أن تقوم شركة Magic Leap بإطلاق النسخة الجديدة من نظاراتها التي ستكون أقل في الحجم وبالتأكيد أفضل من سابقاتها.
تكنولوجيا شاشات الهواتف الذكية:
تجربة تقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز على الهواتف التي تدعم شاشات 4K بالتأكيد تحقق للمستخدم تجربة أكثر متعة، وعلى الرغم من توقف العمل بالشاشات التي تدعم تقنية HDTV على مدى السنوات القليلة الماضية لأنه في الحقيقة لا يعد أحد يهتم في الفترة الحالية بالشاشات المنحنية أو الكبيرة، لذا فقد قام مصنعي الشاشات بتحويل تركيزهم ليتم ابتكار العديد من التقنيات الجديدة.
ففي عام 2017، من المتوقع أن تساهم شاشات OLED في الحصول على هواتف ذكية أرق في السمك وبطارياتها أكثر كفاءة، والجدير بالذكر هنا أن سوني قامت خلال عام 2015 بابتكار شاشات UHD ولكنها لم تقم بشكل أو بآخر بتطويرها، لذا فمن المتوقع أن يتم تطويرها خلال 2017.
تطوير الشاشات والحصول على أفضل شاشات بأفضل التقنيات أمر هام، ليس فقط للحصول على رؤية أفضل لكن أيضًا للاستفادة من ذلك في الحصول على تجربة واقع افتراضي ممتعة وواضحة.
يجدر الإشارة هنا أيضًا أننا قد سمعنا منذ فترة عن الشاشات القابلة للطي، لذا فمن المتوقع أن تقوم كبرى الشركات مثل سامسونج و LG بإطلاق تصميمات أكثر عملية ومرونة للمستهلكين في المستقبل القريب.
تجربة تقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز على الهواتف التي تدعم شاشات 4K بالتأكيد تحقق للمستخدم تجربة أكثر متعة، وعلى الرغم من توقف العمل بالشاشات التي تدعم تقنية HDTV على مدى السنوات القليلة الماضية لأنه في الحقيقة لا يعد أحد يهتم في الفترة الحالية بالشاشات المنحنية أو الكبيرة، لذا فقد قام مصنعي الشاشات بتحويل تركيزهم ليتم ابتكار العديد من التقنيات الجديدة.
ففي عام 2017، من المتوقع أن تساهم شاشات OLED في الحصول على هواتف ذكية أرق في السمك وبطارياتها أكثر كفاءة، والجدير بالذكر هنا أن سوني قامت خلال عام 2015 بابتكار شاشات UHD ولكنها لم تقم بشكل أو بآخر بتطويرها، لذا فمن المتوقع أن يتم تطويرها خلال 2017.
تطوير الشاشات والحصول على أفضل شاشات بأفضل التقنيات أمر هام، ليس فقط للحصول على رؤية أفضل لكن أيضًا للاستفادة من ذلك في الحصول على تجربة واقع افتراضي ممتعة وواضحة.
يجدر الإشارة هنا أيضًا أننا قد سمعنا منذ فترة عن الشاشات القابلة للطي، لذا فمن المتوقع أن تقوم كبرى الشركات مثل سامسونج و LG بإطلاق تصميمات أكثر عملية ومرونة للمستهلكين في المستقبل القريب.
الذكاء الاصطناعي:
خلال عام 2016 تم إطلاق القليل من تقنيات الذكاء الاصطناعي، لكنها حققت نجاح هائل خلال فترة قصيرة، لذا فمن المتوقع أن يتم إطلاق تحسينات جديدة وكذا إطلاق عدة تقنيات المساعد الشخصي الرقمي ليكون أمام المستهلك الاختيار بينهما.
من المتوقع أن تشارك مايكروسوفت في إطلاق أجهزة جديدة تدعم الذكاء الاصطناعي خلال عام 2017 من خلال دعم المساعد كورتانا للعديد من الأجهزة، ومن المتوقع أيضًا أن تقوم آبل بإطلاق مساعد جديد بالإضافة إلى سيري. على الرغم من أن الذكاء الاصطناعي AI يعتبر من التقنيات غير الواضحة، إلا أنها تعتبر من أكثر التقنيات تأثيرًا في حياتنا على نحو كبير.
خلال عام 2016 تم إطلاق القليل من تقنيات الذكاء الاصطناعي، لكنها حققت نجاح هائل خلال فترة قصيرة، لذا فمن المتوقع أن يتم إطلاق تحسينات جديدة وكذا إطلاق عدة تقنيات المساعد الشخصي الرقمي ليكون أمام المستهلك الاختيار بينهما.
من المتوقع أن تشارك مايكروسوفت في إطلاق أجهزة جديدة تدعم الذكاء الاصطناعي خلال عام 2017 من خلال دعم المساعد كورتانا للعديد من الأجهزة، ومن المتوقع أيضًا أن تقوم آبل بإطلاق مساعد جديد بالإضافة إلى سيري. على الرغم من أن الذكاء الاصطناعي AI يعتبر من التقنيات غير الواضحة، إلا أنها تعتبر من أكثر التقنيات تأثيرًا في حياتنا على نحو كبير.
تقنيات التعزيز البشري:
لا شك أن هناك تطور هائل في صناعة أجهزة humanoid وكذلك الروبوتات الحيوانية مثل Pepper، Asimo، Boston Robotics لكنها في حقيقة الأمر أنها غير مستخدمة في حياتنا على الإطلاق.
في العام المقبل من المتوقع أن تحدث طفرة في تكنولوجيا التعزيز البشري، والتي تعني التطور في تقنيات الأطراف الصناعية، مما يساعد المرضى على الوقوف والتحرك مرة أخرى وكذلك الوقوف لفترات طويلة وحمل الأثقال.
لا شك أن هناك تطور هائل في صناعة أجهزة humanoid وكذلك الروبوتات الحيوانية مثل Pepper، Asimo، Boston Robotics لكنها في حقيقة الأمر أنها غير مستخدمة في حياتنا على الإطلاق.
في العام المقبل من المتوقع أن تحدث طفرة في تكنولوجيا التعزيز البشري، والتي تعني التطور في تقنيات الأطراف الصناعية، مما يساعد المرضى على الوقوف والتحرك مرة أخرى وكذلك الوقوف لفترات طويلة وحمل الأثقال.
البطاريات:
شهد عام 2016 العديد من التطور بشأن تطوير صناعة البطاريات، ومن المتوقع أيضًا أن يتم خلال العام المقبل الاستمرار في عمليات التطوير والتركيز على عوامل الأمن والسلامة وكذلك طول عمر بطاريات ليثيوم أيون.
شهد عام 2016 العديد من التطور بشأن تطوير صناعة البطاريات، ومن المتوقع أيضًا أن يتم خلال العام المقبل الاستمرار في عمليات التطوير والتركيز على عوامل الأمن والسلامة وكذلك طول عمر بطاريات ليثيوم أيون.
الأمن، الخصوصية والقياسات الحيوية:
العام الماضي تم حدوث الكثير من عمليات خرق البيانات خاصةً فيما يخص خرق بيانات الشركات والمعلومات الخاصة بها وكذلك اختراق لكلمات المرور. وفي الآونة الأخيرة كانت بصمة الإصبع الخطوة الأولى في الحفاظ على أمن وخصوصية المعلومات سواء على الهواتف الذكية أو غير ذلك من الأجهزة، تطور أمر الخصوصية بعد ذلك ليتم من خلال التعرف على الوجه من خلال أجهزة الحاسوب التي تعمل بنظام (Windows Hello) وأيضًا من خلال خاصية Touch ID الموجودة على أجهزة ماك بوك برو.
تشير كافة المؤشرات إلى أن عام 2017 سيكون عام الحفاظ على الخصوصية، وسوف يتم إدخال الكثير من التقنيات الجديدة ليتم الحصول على المعلومات المشفرة من خلال الأصابع، الوجه، العين ودقات القلب وغير ذلك، وكل هذا من أجل الحصول على أكبر قدر من الخصوصية وحماية الأموال.
تشير التوقعات أيضًا أنه من المتوقع أن تستمر عمليات التشفير في كافة مجالات التكنولوجيا سواء فيما يخص الهواتف الذكية وأجهزة الحاسوب أو أي مجال آخر.
العام الماضي تم حدوث الكثير من عمليات خرق البيانات خاصةً فيما يخص خرق بيانات الشركات والمعلومات الخاصة بها وكذلك اختراق لكلمات المرور. وفي الآونة الأخيرة كانت بصمة الإصبع الخطوة الأولى في الحفاظ على أمن وخصوصية المعلومات سواء على الهواتف الذكية أو غير ذلك من الأجهزة، تطور أمر الخصوصية بعد ذلك ليتم من خلال التعرف على الوجه من خلال أجهزة الحاسوب التي تعمل بنظام (Windows Hello) وأيضًا من خلال خاصية Touch ID الموجودة على أجهزة ماك بوك برو.
تشير كافة المؤشرات إلى أن عام 2017 سيكون عام الحفاظ على الخصوصية، وسوف يتم إدخال الكثير من التقنيات الجديدة ليتم الحصول على المعلومات المشفرة من خلال الأصابع، الوجه، العين ودقات القلب وغير ذلك، وكل هذا من أجل الحصول على أكبر قدر من الخصوصية وحماية الأموال.
تشير التوقعات أيضًا أنه من المتوقع أن تستمر عمليات التشفير في كافة مجالات التكنولوجيا سواء فيما يخص الهواتف الذكية وأجهزة الحاسوب أو أي مجال آخر.
الجيل الجديد من وسائل النقل:
فكرة السيارات ذاتية القيادة من أهم الأفكار المبتكرة التي ستؤثر بشكل فعال في المجتمع، فمن المتوقع في العام المقبل أن نرى هذه السيارات موجودة في كل مكان ومن المتوقع أن تقوم بلدان متعددة برفع قيود عن هذه السيارات، وبحلول نهاية العام ستكون هذه السيارات موجودة في معظم البلدان بكثرة، وسيكون حلم السفر على أي مكان أسرع بكثير من خلال الاستفادة من تقنيات النقل التي ابتكرها المخترع ايلون ماسك وسيتم اختبار قطار Hyperloop One للمرة الأولى.
فكرة السيارات ذاتية القيادة من أهم الأفكار المبتكرة التي ستؤثر بشكل فعال في المجتمع، فمن المتوقع في العام المقبل أن نرى هذه السيارات موجودة في كل مكان ومن المتوقع أن تقوم بلدان متعددة برفع قيود عن هذه السيارات، وبحلول نهاية العام ستكون هذه السيارات موجودة في معظم البلدان بكثرة، وسيكون حلم السفر على أي مكان أسرع بكثير من خلال الاستفادة من تقنيات النقل التي ابتكرها المخترع ايلون ماسك وسيتم اختبار قطار Hyperloop One للمرة الأولى.
البيانات والحقائق:
إن المغزى الحقيقي للتكنولوجيا هو البيانات وطريقة جمعها وتطبيقها، لذا فمن المتوقع خلال العام المقبل أن تطلق بعض الشركات أفكار جديدة مبتكرة حول كيفية استخدام البيانات، البرمجة وتعلم الآلة إلى حد غير مسبوق من الابتكار والتقدم.
إن المغزى الحقيقي للتكنولوجيا هو البيانات وطريقة جمعها وتطبيقها، لذا فمن المتوقع خلال العام المقبل أن تطلق بعض الشركات أفكار جديدة مبتكرة حول كيفية استخدام البيانات، البرمجة وتعلم الآلة إلى حد غير مسبوق من الابتكار والتقدم.
أجهزة البث:
من المتوقع أن يشهد عام 2017 تطور غير مسبوق بشأن أجهزة البث الذكية، فمن المتوقع أن يتم إطلاق نظارة Snapchat Spectacles الجديدة الرائعة، كما أنه من المتوقع أن تقوم وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى وشركات الإلكترونيات الاستهلاكية ببدء إطلاق تقديم منتجات بث جديدة قابلة للارتداء.
الملابس الذكية:
بالتأكيد سيستمر إطلاق الساعات الذكية خلال 2017، ومن الواضح أنه سيتم التوقف عن إطلاقها واستبدالها بمنتجات أخرى أكثر تطورًا مثل الأحذية، المعاطف، الجوارب وغير ذلك، خاصة أنه خلال الفترة الأخيرة كانت هناك عدد من التسريبات بشأن أن جوجل تستعد لإطلاق مشروع Project Jacquard وإطلاق العديد من المنسوجات الذكية.
من المتوقع أن يشهد عام 2017 تطور غير مسبوق بشأن أجهزة البث الذكية، فمن المتوقع أن يتم إطلاق نظارة Snapchat Spectacles الجديدة الرائعة، كما أنه من المتوقع أن تقوم وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى وشركات الإلكترونيات الاستهلاكية ببدء إطلاق تقديم منتجات بث جديدة قابلة للارتداء.
الملابس الذكية:
بالتأكيد سيستمر إطلاق الساعات الذكية خلال 2017، ومن الواضح أنه سيتم التوقف عن إطلاقها واستبدالها بمنتجات أخرى أكثر تطورًا مثل الأحذية، المعاطف، الجوارب وغير ذلك، خاصة أنه خلال الفترة الأخيرة كانت هناك عدد من التسريبات بشأن أن جوجل تستعد لإطلاق مشروع Project Jacquard وإطلاق العديد من المنسوجات الذكية.