صور: ابتكارات تكنولوجية تنتظرك في العام الجديد



هناك كم هائل من التقنيات الحديثة التي من المؤكد أن نراها خلال العام القبل، بعض من هذه التقنيات سيكون له تأثير في تغيير حياتنا بشكل جذري، والبعض الآخر سيكون عبارة عن تغييرات وتحسينات طفيفة، لذا فكان تحديد تقنيات العام المقبل الأكثر تأثيرًا في حياتنا خلال الفترة المقبلة شيء صعب، لكننا حاولنا هنا قدر الإمكان تجميع الابتكارات الجديدة كليًا والتي سيكون له أثر واضح ولمسة إضافية في حياتنا خلال عام 2017.



الواقع الافتراضي:



منذ عام مضى، حققت تكنولوجيا الواقع الافتراضي نجاح كبير، وكذلك تم إدخال الكثير من التحسينات عليها في عام 2016، لكن لم يكن لها أي تأثير حقيقي على المجتمع، الكثير من التوقعات تشير أن تكنولوجيا الواقع الافتراضي ستكون الأكثر أهمية في العام المقبل، كما سيكون هذا العام بداية انتقالها من كونها مجرد أداة حب استطلاع خيالية إلى أداة ملموسة لتعزيز الأنشطة الحياتية والاستمتاع بها بطريقة مميزة.



كما ذكرنا أن هناك الكثير من التنبؤات التي تشير إلى إدخال تكنولوجيا الواقع الافتراضي ودمجها بالعديد من الأجهزة وكبرى المنصات، فعلى سبيل المثال صرحت شركة فيسبوك خلال مؤتمرها السنوي F8 لهذ العام أنها ستقوم بإطلاق عصا سيلفي بتقنية الواقع الافتراضي، مما يشير إلى أن الواقع الافتراضي سيكون في متناول الجميع خلال الفترة القليلة المقبلة.



كل ما عليك فعله الآن، هو الانتظار للحصول على تجربة مميزة لمشاهدة الأفلام، الألعاب والبرامج التليفزيونية بتقنية الواقع الافتراضي المميزة.

