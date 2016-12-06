صور وتفاصيل مهمة بخصوص ميناء نجاكَو الجديد



كشفت السلطات الموريتانية عن تفاصيل مهمة بخصوص الميناء الجديد الذي وضع الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، اليوم الثلاثاء، حجر أساسه قرب نجاكو، جنوبي موريتانيا، ومن أبرز هذه المعلومات أن كلفته تصل إلى 352 مليون دولار أمريكي، بتمويل ذاتي من ميزانية الدولة الموريتانية.



وأوضحت السلطات الموريتانية أن الأشغال في المطار تشرف عليها شركة صينية تدعى "بولي تكنولوجي"، وهي شركة مختصة في الأشغال الكبرى، وستصل فترة إنجاز المشروع إلى 36 شهراً (أي 3 سنوات).



ويحمل مشروع الميناء الجديد طابعاً عسكرياً، إذ حضر وضع حجر الأساس القائد العام قائد أركان الجيوش العامة الجنرال محمد ولد الشيخ محمد أحمد (الغزواني)، وقائد البحرية، ووزير الدفاع الذي ألقى كلمة بالمناسبة.



وكان قائد أركان الجيوش الموريتانية قد وصل إلى مكان الحدث على متن طائرة عسكرية، قبيل وصول الرئيس محمد ولد عبد العزيز بساعة تقريباً على متن طائرة أخرى.



وبالإضافة إلى طابعه العسكري، يشمل مشروع الميناء المزدوج مراسي لاستقبال الأنشطة التجارية، وأنشطة الصيد التقليدي والصناعي.

