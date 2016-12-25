صوفي.. الرهينة التي قطعت الصحراء في ليلة واحدة

الفرار من غاو



بعد اندلاع التمرد في شمال مالي عام 2012، وتصاعد أعمال العنف ضد الجيش الحكومي وانسحابه من شمال البلاد على وقع الهزائم المتكررة، والانقلاب الذي وقع في العاصمة باماكو، كانت مدينة غاو آخر المعاقل التي سقطت في يد الحركات الوطنية المسلحة، تتقدمها الحركة الوطنية لتحرير أزواد، ولكن شبح الجماعات الإسلامية المسلحة كان يخيم على المدينة المهمة.



في تلك الأجواء المتوترة لجأت صوفي إلى مبنى القنصلية الجزائرية في مدينة غاو، حيث كانت شاهدة على اختطاف سبعة دبلوماسيين جزائري، من ضمنهم القنصل، يوم 05 أبريل 2012، ولكنها تمكنت من الفرار عبر البوابة الخلفية للقنصلية لتختبئ لدى عائلة من السكان المحليين لعدة ساعات.



ولكن الحركة الوطنية لتحرير أزواد التي تسيطر على مناطق واسعة من المدينة آنذاك، أقنعت المواطنة الفرنسية بمغادرة المدينة لأن بقاءها يشكل خطراً على حياتها، ويعرضها لاحتمال الخطف، وبالفعل تمكنت الحركة من نقل المواطنة الفرنسية إلى الحدود الجزائرية.



كان خروج صوفي من مدينة غاو في ليلة صاخبة أشبه ما يكون بالأفلام السينمائية، فتقول في مقابلة صحفية عقب وصولها إلى فرنسا، أنها تناولت العشاء تلك الليلة على مائدة القائد العسكري للحركة الوطنية لتحرير أزواد، قبل أن تصعد على متن سيارة رباعية الدفع قطعت شوارع غاو بهدوء، مع سيارة أخرى توفر الحماية من بعيد، ومن دون إنارة خوفاً من لفت انتباه الحركات الإسلامية التي بدأت تنشط بقوة في المدينة.



تتحدث صوفي عن رحلتها فتقول: "لقد قطعنا الصحراء باتجاه الجزائر في ليلة واحدة، مع أنه في الحالة العادية كان سيتوجب علينا قطعها في ثلاثة ليالٍ، لقد كانت السيارة تسير بمعدل سرعة يصل إلى 130 كيلومتراً في الساعة"، قطعت السيارتان 600 كيلومتر، مع توقف لمدة ساعة واحدة، إنها رحلة لا يمكن أن تتكرر، على حد وصف صوفي.



على الحدود الجزائرية كانت طائرة عسكرية فرنسية في انتظارها، نقلتها إلى العاصمة الجزائر، حيث كان في استقبالها السفير الفرنسي هناك، قبل أن تتوجه إلى فرنسا حيث قضت عدة أشهر رفقة ابنها وزوجته وأولاده، إلا أنها عادت إلى غاو بعد التدخل الفرنسي مطلع 2013.



كانت صوفي تدرك حجم الخطر الذي تعرض نفسها له بإقامتها في مدينة غاو التي أصبحت تعدها مدينتها الأولى، خاصة بعد أن شيدت منزلها الخاص في أحد أحياء المدينة عام 2004، ولكن ابنها سيباستيان الذي عارض بقوة عودتها قبل ثلاث سنوات إلى مالي، يؤنبه ضميره الآن لأنه تركها تعود.



ذلك ما نقلته صحف فرنسية حاولت الحصول على تصريح منه اليوم، فرد عليهم: "لا يمكنني الإدلاء بأي تصريح لأسباب أمنية، لقد تلقيت تعليمات واضحة وصريحة من السلطات".