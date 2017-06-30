"صوملك" تبرر انقطاع التيار الكهربائي عن نواكشوط





قال مدير النقل والتوزيع فى الشركة الموريتانية للكهرباء "صوملك" الشيخ ولد بابه اليوم الجمعة إن أسباب الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي عن العاصمة نواكشوط ، خلال الأيام الماضية يعود إلى انقطاع الكابل الرابط بين سد "مننتالي" ونواكشوط .



وبرر ولد بابه فى مقابلة له مع قناة "الموريتانية " الانقطاعات التى تشهدها العاصمة اليوم بأنها تعود إلى أعمال الحفر ، معتذرا للزبناء عن الانقطاعات المتكررة .



وأكد أن الشركة تعمل على معالجة هذا الخلل فى أسرع وقت ممكن ، وفق تعبيره .



وتشهد العاصمة نواكشوط منذ أيام حتى اللحظة انقطاعات للتيار الكهربائي .