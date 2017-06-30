"صوملك" تبرر انقطاع التيار الكهربائي عن نواكشوط

مالي : مجلس الأمن يمدد عهدة بعثة "المينسما" بسنة

موريتانيا : تخرج دفعة بحرية تابعة لأركان الجيوش

أمطار متفاوتة على تسع ولايات موريتانية

موريتانيا: قائدة قوة "برخان" الفرنسية فى القصر الرئاسي

وثيقة مسربة تضع "فيسبوك" في مأزق

موريتانيا: بعثة من البنك الدولي فى وزارة المياه

ماكرون في مالي لدعم قوة الساحل

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

تجربة موريباك

المهندس الهادي ولد الطلبه
تجربة موريباك
اقترب موسم الامتحانات الوطنية لسنة 2017، واعتكف الطلاب على الدراسة بشكل أكثر راجين النجاح في هذه

مفتريات ول مخيطير

د. الشريف الفقيه (ألفغ)
كتب ول مخيطير (الموريتاني) مقالا ونشره في النت، تحت عنوان "الدين والتدين"، وجّه فيه اعتراضات على

هذا بلاغ للناس

بون ولد اميده ممثل مسرحي
هذا بلاغ للناس
قبل عشرينَ سنة من الآن حملتُ مع كوكبة من الطيبين همَّ وغمَّ التغيير وصناعة فن يحترم الإنسان وذوقَ

مُقْتَرَحٌ بِإِرْسَاءِ آَلِيًاتِ "التًسِيِيرِ التًشاَرُكِيِ" للمَالِ العَامْ

المختار ولد داهي
مُقْتَرَحٌ بِإِرْسَاءِ آَلِيًاتِ "التًسِيِيرِ التًشاَرُكِيِ" للمَالِ العَامْ
  بسم الله الرحمن الرحيم   تُوَزِعُ النصوص القانونية و التنظيمية الناظمة لتسيير

أعلي ولد محمد فال وصيحة الشيخ الأحمر

عبد الله ولد محمدي
أعلي ولد محمد فال وصيحة الشيخ الأحمر
في مارس 2007 انتهت الانتخابات الرئاسية في موريتانيا بفوز سيدي ولد الشيخ عبد الله على منافسه أحمد
Sahara Media Agency : "صوملك" تبرر انقطاع التيار الكهربائي عن نواكشوط https://t.co/FX34FzTYdG
السبت 1 يوليوز - 00:32
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | أمطار متفاوتة على سع ولايات موريتانية https://t.co/vgjvs5kUW5أمطار-متفاوتة-على-سع-ولايات-موريتانية_a3… https://t.co/R82PRhl7jg
الجمعة 30 يونيو - 14:49
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

"صوملك" تبرر انقطاع التيار الكهربائي عن نواكشوط


نواكشوط-صحراء ميديا
الجمعة 30 يونيو 2017 - 22:28



"صوملك" تبرر انقطاع التيار الكهربائي عن نواكشوط
مواضيع ذات صلة

 
قال مدير النقل والتوزيع فى الشركة الموريتانية للكهرباء "صوملك" الشيخ ولد بابه اليوم الجمعة إن أسباب الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي عن العاصمة نواكشوط ، خلال الأيام الماضية يعود إلى انقطاع الكابل الرابط بين سد "مننتالي" ونواكشوط .

وبرر ولد بابه فى مقابلة له مع قناة "الموريتانية " الانقطاعات التى تشهدها العاصمة اليوم بأنها تعود إلى أعمال الحفر ، معتذرا للزبناء عن الانقطاعات المتكررة .

وأكد أن الشركة تعمل على معالجة هذا الخلل فى أسرع وقت ممكن ، وفق تعبيره .

وتشهد العاصمة نواكشوط منذ أيام حتى اللحظة  انقطاعات  للتيار الكهربائي  .


الكلمات المفتاحية : الكهرباء, صوملك, نواكشوط . موريتانيا
Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة