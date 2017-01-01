ضبط عدة أطنان من السمك مهربة إلى مالي



ضبطت وحدة من الدرك الوطني اليوم الثلاثاء فى مركز "اطويل" التابع ولاية الحوض الغربي ، عدة أطنان من السمك كانت فى طريقها للتهريب إلى جمهورية مالي .



وحسب مصادر "صحراء ميديا" فان الكمية تم تهريبها من مخزن للسمك فى كيفة ، كان الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز قد أمر بتخزينها لتوزيعها على المواطنين .



وباشر وكيل الجهورية فى ولاية الحوض الغربي القاضي أحمدو بمب ولد محمدو التحقيقات ، وأعطى أوامر فورية بالتحقيق حول الحادثة ، لمعرفة تفاصيلها ، و هل تكررت قبل ذلك .





وحسب مصادر "صحراء ميديا" فانه سيتم استجواب عدة شخصيات ضالعة فى الملف ، لبيعها السمك الذى منحته الحكومة للمواطنين .