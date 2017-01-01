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الثلاثاء 4 يوليوز - 23:03
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | ضبط عدة أطنان من السمك مهربة إلى مالي https://t.co/vgjvs5kUW5ضبط-عدة-أطنان-من-السمك-مهربة-إلى-مالي_a3… https://t.co/eabDuyoc6c
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ضبط عدة أطنان من السمك مهربة إلى مالي


نواكشوط-صحراء ميديا
الثلاثاء 4 يوليوز 2017 - 20:55



ضبط عدة أطنان من السمك مهربة إلى مالي
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ضبطت وحدة من الدرك الوطني اليوم الثلاثاء  فى مركز "اطويل" التابع  ولاية الحوض الغربي ، عدة أطنان من السمك كانت فى طريقها للتهريب إلى  جمهورية مالي .

وحسب مصادر "صحراء ميديا" فان الكمية تم تهريبها من مخزن للسمك فى كيفة ، كان الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز قد أمر بتخزينها لتوزيعها على المواطنين .
 
وباشر وكيل الجهورية فى ولاية الحوض الغربي القاضي أحمدو بمب ولد محمدو التحقيقات ، وأعطى أوامر فورية بالتحقيق حول الحادثة ، لمعرفة تفاصيلها ، و هل تكررت قبل ذلك .


  وحسب مصادر "صحراء ميديا" فانه سيتم استجواب عدة شخصيات ضالعة فى الملف ، لبيعها السمك الذى منحته الحكومة للمواطنين .


الكلمات المفتاحية : الحدود, الدرك, تهريب, مالي, موريتانيا
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