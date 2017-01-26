طائرة عسكرية سنغالية تقل بارو إلى غامبيا



غادر الرئيس الغامبي الجديد أداما بارو، مساء اليوم الخميس، العاصمة السنغالية دكار متوجهاً إلى بانجول وذلك بعد أسبوعين من الإقامة في دكار أدى خلالهما القسم الدستوري في سفارة بلاده هناك.



وغادر بارو على متن طائرة عسكرية سنغالية، رفقة الرئيس السنغالي ماكي صال، وفق ما أكدته مصادر إعلامية محلية بدكار.



وتجمهر عشرات الصحفيين الأفارقة والغربيين على مدرج مطار بانجول الدولي، في انتظار عودة بارو، فيما خرجت احتفالات شعبية في شوارع العاصمة لاستقباله.



وتنتشر في غامبيا قرابة 4 آلاف جندي من قوات المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس"، مهمتها تأمين السكان وتسهيل عملية نقل السلطة إلى بارو، وفق ما أكدته "إيكواس".



وكان مصدر في الأمم المتحدة قد أكد أن بارو طلب من قوات "إيكواس" أن تبقى في غامبيا لستة أشهر حتى يتم استباب الأمن والاستقرار في البلاد.

