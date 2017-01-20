الكونغو تفاجئ حامل اللقب، وتعتلي الصدارة‎

غامبيا: يحيى جامي يقبل التنحي عن السلطة

غامبيا: شروط جامي للتنازل عن الحكم

جامي.. خيارات اللجوء التي تلوح في الأفق

"إيكواس" يمدد مهلته لأربع ساعات أخرى

كوت ديفوار والمغرب.. لا بديل عن الفوز

غامبيا: رئيس البرلمان يستقبل عزيز وكوندي

بالفيديو.. تصريحات عزيز بخصوص غامبيا

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

الحراك القضائي في موريتانيا : من نقابة القضاة إلى نادي القضاة

أحمد ولد ألبو قاض موريتاني
الحراك القضائي في موريتانيا : من نقابة القضاة إلى نادي القضاة
  لئن كانت نهاية سنة 2005 في موريتانيا قد شكلت بداية تحول إصلاحي شامل في

انواذيبُ تريدُ أن تتنفس !

حمود الفاظل
انواذيبُ تريدُ أن تتنفس !
لا نعمة تكافئ تنفس الهواء الطّلق بلا منّة من أحد، ولا شيء أجمل من استنشاق ذلك الهواء النقي

ملاحظات وقراءة لرئيس محكمة حول قانون النوع

الدكتور:هارون ولد عمَّار ولد إديقبي
ملاحظات وقراءة لرئيس محكمة حول قانون النوع
ملاحظات حول المعالجة التشريعية والقضائية لجرائم الاعتداء على المرأة في موريتانيا - قراءة مقارِنة

عاجل إلى البرلمانيين

بقلم / محمد الأمين بن الشيخ بن مزيد
عاجل إلى البرلمانيين
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين ورضي الله عن الصحابة أجمعين والتابعين لهم

حقوق المرأة المسلمة بين الشريعة ومنظمات المجتمع المدني

الدكتور/ المحامي: محمد سيدي محمد المهدي
حقوق المرأة المسلمة بين الشريعة ومنظمات المجتمع المدني
بادئ ذي بدء يجب على المرأة بصفة عامة، والمسلمة منها بصفة خاصة أن تعرف حق المعرفة أن الرجل لا يمكن
Sahara Media Agency : نهاية الشوط الأول. ⁧#المغرب⁩ 1-2 ⁧#توغو⁩#CAN2017⁩ https://t.co/FBvK5xa1jg
الجمعة 20 يناير - 20:51
Sahara Media Agency : نهاية الشوط الأول. #المغرب 1-2 #توغو #CAN2017 https://t.co/rQ1ULfooK1
الجمعة 20 يناير - 20:50
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

طائرة موريتانية تحدد مستقبل جامي


نواكشوط - صحراء ميديا
الجمعة 20 يناير 2017 - 19:54



طائرة موريتانية تحدد مستقبل جامي
مواضيع ذات صلة

يركز المتابعون للأحداث المتسارعة في غامبيا، على وجهة طائرة الرئيس الموريتاني الموجودة في مطار بانجول الدولي، بوصفها ستحدد الجهة التي سيختارها الرئيس الغامبي المنتهية ولايته يحيى جامي كبلد للجوء.
 
وقد بدأت الطائرة التابعة لشركة "الموريتانية للطيران" تشغل محركاتها عند حدود الساعة السابعة من مساء اليوم الجمعة، من دون أن تتحرك على مدرج المطار، وذلك بعد أقل من ساعة من التوصل لاتفاق يقضي بتنحي جامي عن السلطة لصالح الرئيس المنتخب أداما بارو.
 
ورغم غياب تفاصيل الاتفاق الذي توصلت إليه الوساطة الموريتانية-الغينية، يبقى خروج جامي من غامبيا أحد البنود التي لم تتنازل عنها دول غرب أفريقيا خلال المفاوضات.
 
وكان جامي قد طرح فكرة أن يبقى في غامبيا لحين تسليم السلطة للرئيس الجديد والمغادرة بعد ذلك، ولكن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" رفضت هذا المقترح وأصرت على مغادرة جامي في أسرع وقت ممكن.
 
ولم تحدد الإيكواس أي وجهة لجامي، وتركت له الاختيار، فيما يرجح المراقبون أن يتوجه الرجل القوي لغامبيا نحو كوناكري أو موريتانيا، التي قاد رئيساها جهود الوساطة خلال اليومين الماضيين.
 
من جهة أخرى كانت القوات الأفريقية قد عبرت الحدود الغامبية-السنغالية مساء أمس، فيما نفذت طائرات الاستطلاع النيجيرية طلعات جوية فوق العاصمة بانجول، وحلقت إحدى المروحيات النيجيرية فوق قصر جامي في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس.
 


الكلمات المفتاحية : جامي, عزيز, غامبيا


               شارك شارك

أخبار | صحة | افريقيا | اقتصاد | أخبار الساحل | المغرب العربي | تكنولوجيا | منوعات | صوت وصورة | رياضة | الرأي | تحقيقات | مجتمع | محليات | ثقافة وفن | تقارير | الصحافة | رئاسيات يونيو | حوار | تقارير الشرق الموريتاني | شخصيات | قالت المواقع | بيانات | توقيـــع | الإذاعة | مواقع موريتانية | قالت العرب

Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة