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طريقة جديدة لقراءة الرسائل المحذوفة من تطبيق "واتس آب"


إنديبندنت
الجمعة 17 نونبر 2017 - 10:17



طريقة جديدة لقراءة الرسائل المحذوفة من تطبيق "واتس آب"

يوجد طريقة تمكن مستخدمي تطبيق "واتس آب" من قراءة الرسائل التي تم حذفها من قبل المرسل، وهي طريقة أقرب إلى الحيلة.
 
وكان التطبيق المملوك من قبل شركة "فيس بوك"، قد أطلق ميزة "حذف الرسائل المرسلة" التي تتيح "إلغاء" الرسائل المحرجة، ما يؤدي إلى حذفها بشكل فعال من المحادثة.
 
ومع ذلك، توجد ثغرة غير عادية في الميزة الجديدة، حيث وجد "آندرويد جيف" أنه يمكن قراءة الرسائل المحذوفة من خلال سجل الإشعارات على هواتف أندرويد.
 
ويمكن تطبيق الأمر عن طريق الضغط مطولا على رمز الإعدادات، والنقر على "عنصر التحكم"، الذي يظهر على أعلى النافذة وسحب أداة الإعدادات إلى الشاشة الرئيسية، وبعد ذلك، انتقل إلى الأسفل للوصول إلى "نوتيفيكاسيوه لوج".
 
ويمكنك أيضا عرض القائمة نفسها عن طريق تحميل تطبيق "نوتيفيكاسيوه هيستوري".
 
وطبق موقع إنديبندنت الطريقتين، حيث تمكن من قراءة الرسائل المحذوفة المقروءة على واتس آب، وكذلك تلك التي تم تجاهلها.
 
ومع ذلك، لا يستطيع المستخدمون استرداد أي رسائل محذوفة غير مرئية أو لم يتم التفاعل معها قبل حذفها.
 
وتعمل الأساليب المذكورة أعلاه على الرسائل النصية فقط، وستختفي من سجل " نوتيفيكاسيوه لوج"، عند إعادة تشغيل الهاتف.
 


الكلمات المفتاحية : تطبيقات, تكنولوجيا, هاتف, واتس آب
 
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