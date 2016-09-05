طريق ساركوزي إلى الإليزيه يمر من المحكمة



قال مصدر قضائي إن الادعاء العام في باريس أوصى بمحاكمة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، وذلك قبل دخوله في السباق الرئاسي المزمع العام المقبل (2017).



وتأتي هذه المحكمة لتسليط الضوء على ادعاءات عن مخالفات في تمويل حملته الدعائية خلال الانتخابات الرئاسية التي خسرها عام 2012.



وإذا وافق قاضي التحقيقات المسؤول عن القضية على توصية الادعاء فقد تعقد المحاكمة من جهود ساركوزي للتنافس مجددا على الرئاسة في الانتخابات التي تجرى العام المقبل.



ووضع ساركوزي رهن تحقيق رسمي فيما يتعلق بتلك الفضيحة في فبراير شباط من هذا العام.

