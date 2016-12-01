طلاب المعهد العالي يحتجون على عدم تلبية مطالبهم





ندد الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا بالمعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية اليوم الخميس بتأخر فتح الماستر بالمعهد ورفض الإدارة تسجيل الناجحين في المسابقة الداخلية والتعثر الحاصل في المساعدة الإجتماعية المتأخرة منذ العام الجامعي الماضي.







و نظم الإتحاد وقفة احتجاجية أمام مباني المعهد بمشاركة واسعة من طلاب المعهد الذين أجمعوا على أنه "لامناص" من حل المشاكل الطلابية العالقة ، مؤكدين أنه على الإدارة تحمل مسؤولياتها تجاه المشكل المتعاظمة في المؤسسة ، وفق تعبيرهم.







وقال رئيس قسم الاتحاد الوطني محمد لمين ولد حمن إن الطلاب تحملوا الكثير من المماطلة والوعود الفارغة التي تطلقها الإدارة بين الحين والآخر وأنه لا يمكن بعد الآن تحمل المزيد منها ، على حد تعبيره.







وذكر ولد حمن خلال مداخلته بمجموعة من المطالب الطلابية الملحة والتي في صدارتها حل مشكلة الناجحين في المسابقة الداخلية للمعهد وفتح التسجيل في الماستر بشكل طبيعي على غرار ما كان حاصلا في العام الماضي وتوفير نقل مناسب لطلاب المعهد وفتح مطعم للطلاب وتوفير صوتيات داخل القاعات الكبيرة تمكن الطلاب من الاستفادة من الحصص الدراسية وتحديث المكتبة.





ويأتي التحرك الطلابي الحالي ، حسب القائمين عليه بعد سلسلة متابعات مع الإدارة بخصوص المشاكل المتراكمة لم تقد إلى نتيجة تذكر مما سبب غضبا واسعا داخل الاوساط الطلابية في المعهد.

