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الجمعة 20 يناير - 13:25
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طلاب المعهد العالي يدعون لتحسين ظروفهم


نواكشوط - صحراء ميديا
الجمعة 20 يناير 2017 - 12:09



طلاب المعهد العالي يدعون لتحسين ظروفهم
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أعلن الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا رفضه لمنع العشرات من الطلاب من التسجيل، أو إعادة التسجيل حتى الآن، في المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية.
 
وقال الاتحاد الطلابي في بيان له، إن "سياسة المماطلة" التي تنتهجها الإدارة "ما هي إلا وسيلة لتضليل الرأي العام الطلابي"، واصفا ما يجري في المعهد بأنه "تراجع خطير للمكتسبات الطلابية".
 
وأضاف بيان الاتحاد أن "ثمة مشاكل جمة يعاني منها طلاب المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية سواء على المستوى الأكاديمي الذي أصبح شبه معدوم، أو الخدمي الذي يشهد تراجع خطيرا فيما تحقق"، منتقداً ما سماه "ضرب عرض الحائط بحقوق الطلاب ومكتسباتهم النضالية"، حسب البيان.
 
وشدد البيان على ضرورة تراجع الإدارة عن قراراتها التي وصفها "بالجائرة بحق الطلاب، مؤكدا أن لا تنازل عن حقوق الطلاب، وأن لا تنازل عن مكتسباتهم.
 


الكلمات المفتاحية : تعليم, طلاب, معهد


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