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طلاب تونس ينتقدون توقيت "الموريتانية للطيران"


نواكشوط-صحراء ميديا
الاثنين 4 سبتمبر 2017 - 08:57



طلاب تونس ينتقدون توقيت "الموريتانية للطيران"
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انتقدت رابطة الطلاب والمتدربين الموريتانيين بتونس  تغيير "الموريتانية للطيران"   لرحلاتها، بحيث أصبحت تصل إلى تونس بعد منتصف الليل، بعد أن كانت تصل في الماضي بعد الزوال يومي  الأربعاء والسبت.

وقال الطلاب فى بيان لهم أمس الأحد إنهم يجدون صعوبة فى ذلك الوقت المتأخر من الليل ، نظرا  لانعدام وسائل النقل من جهة و غلاء الأسعار من جهة أخرى .

وأوضح الطلاب أن الكثير منهم أصبح يفضل السفر عبر الخطوط المغربية رغم طول المسافة ، وفق تعبيرهم.

ووصلت إلى تونس ثاني  دفعة من الطلاب الممنوحين  لهذا العام، وقد شملت الدفعة عددا من الطالبات .

ويأتي توافد الطلاب الموريتانيين إلى تونس قبيل افتتاح العام الجامعي في تونس  بداية من  4سبتمبر 2017،  وقد  لوحظت زيادة عدد الطلاب الممنوحين إلى تونس هذه السنة .


الكلمات المفتاحية : الموريتانية للطيران, تونس, طلاب, طيرا, موريتانيا
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