طلاب موريتانيا في المغرب يحتفلون بذكرى الاستقلال



نظم اتحاد الطلبة والمتدربين الموريتانيين في المغرب، حفلا ليل السبت/الأحد الماضي، بمناسبة الذكرى الـ56 لعيد الاستقلال الوطني، وذلك بالتعاون مع هيئات مغربية.



وقالت مصادر في الاتحاد لـ"صحراء ميديا" إن الحفل جرى في قاعة جهة الرباط بسلا، وسط حضور ممثلين رفيعي المستوى من السفارة الموريتانية بالرباط وممثل عن رئيس جهة الرباط سلا القنيطرة، وممثلين عن كل من الوكالة المغربية للتعاون الدولي ووزارة التعليم العالي.



وبعد عزف النشيد الوطني الموريتاني، قال الأمين العام للاتحاد الهادي ولد الشيخان إن ذكرى الاستقلال الوطني هي "فرصة لاستحضار تاريخ حافل بالتضحيات قدم أجدادنا الميامين في مواجهة المستعمر المغتصب، وكذلك فرصة لاستشراق المستقبل وتحفيز الأجيال على تقديم الأفضل".



وأضاف ولد الشيخان أن اتحاد الطلبة اختار هذا العام أن "يتجه لفتح أبواب جديدة وأفق للتعاون مع الهيئات الادارية في المملكة المغربية"، مؤكدا أن "الدبلوماسية الطلابية ستلعب دورها في التقريب بين الشعوب وفي تعزيز التعاون بينها"، وفق تعبيره.



وتوجه الأمين العام للاتحاد بالشكر إلى كل الجهات التي ساهمت في إنجاح الحفل وخص بالذكر جهة الرباط سلا والمعهد العالي للهندسة والأعمال والسفارة الموريتانية بالرباط إلى الشركاء التقليديين الوكالة المغربية للتعاون الدولي ووزارة التعليم العالي.



ممثل السفارة الموريتانية المستشار محمد سالم ولد مولود أكد في كلمته باسم القائم بالأعمال على متانة العلاقة الثنائية بين البلدين وعلى ضرورة تنميتها والمحافظة مؤكدا دعم السفارة للطلاب.



من جهته أكد رئيس جهة الرباط سلا القنيطرة المهندس عبد الصمد السكال أن العلاقة الموريتانية المغربية هي علاقات شعوب، وأن ما يجمع البلدين الشقيقين كبير وعميق وضارب في عمق التاريخ.



وخلال الحفل قدم الدكتور أحمدو محمد الحافظ النحوي، عرضا عن العلاقات الثنائية التي تربط المغرب وموريتانيا، وأكد أن "الصورة التي ارتسمت في القاعة تغني عن أي عرض وأن موريتانيا والمغرب يجمعهما تاريخ مشترك ومصير مشترك لهذا فالعلاقة بين الشعبين الشقيقين هي علاقة يتداخل فيها الاجتماعي بالروحي بالاقتصادي والسياسي"، وفق تعبيره.



وبعد الافتتاح الرسمي، بدأت فقرات الحفل المنوعة، والتي من أبرزها عرض فيلم عن موريتانيا عرف بتراثها، قبل إنعاش فقرات في مدح النبي صلى الله عليه وسلم من طرف الفنان جمال ولد آب الذي حضر من موريتانيا لمشاركة الطلاب أفراح الاستقلال.

