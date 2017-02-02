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طلاب يحتجون على عدم فتح قسم خاص بـ"الماستر"


صحراء ميديا - نواكشوط
الخميس 2 فبراير 2017 - 16:30



طلاب يحتجون على عدم فتح قسم خاص بـ"الماستر"
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دعت مجموعة من الطلاب لم تتمكن من التسجيل في "الماستر" وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى تسجيلهم في أسرع وقت ممكن، بعد ما قالوا إنه "حرمانهم" من المنح الخارجية العام الماضي ومن التسجيل في "الماستر" للعام الثاني على التوالي.

جاء ذلك خلال وقفة احتجاجية أمام مبنى كلية العلوم القانونية والإقتصادية اليوم الخميس، شددوا خلالها على رفضهم للحالة المسدودة التي وصل إليها مستقبلهم الأكاديمي جراء سياسات وزير التعليم العالي والبحث العلمي سيدي ولد سالم التي حرمتهم من التسجيل، حسب تعبيرهم.

وأكد الطلاب أنه "لا معنى لنظام LMD ما لم يواكب بفتح مسلك ماستر لخريجي ليصانص الذين يحرمون من المشاركة في معظم المسابقات الوطنية بسبب معادلة الشهادات".


وتشهد كلية العلوم القانونية والاقتصادية في جامعة نواكشوط العصرية تعطلا لقسم "الماستر "منذ عامين.



الكلمات المفتاحية : جامعة نواكشوط, طلاب, ماستر


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