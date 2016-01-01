طوبى.. قلبُ السنغال وعاصمة الطريقة "المريدية"

خادم الرسول



يشكل موسم "ماغال" بالنسبة لزوار مدينة طوبى فرصة لاستعادة تفاصيل حياة الشيخ أحمدو بمب، الذي يعد واحداً من الشخصيات الدينية التي تركت بصمتها في السنغال وغرب أفريقيا، بل إن بعض الباحثين يعدونه من أكثر الشخصيات الأفريقية تأثيراً في القرن العشرين.



الشيخ أحمدو بمب مبكي (1850-1927)، ظهر في فترة كان الاستعمار الفرنسي يوسع من نفوذه السياسي والاقتصادي والعسكري في غرب أفريقيا، وكان قادة الاستعمار يرون في الإسلام عقبة أمام مشروعهم، وخاصة ظهور الشيخ أحمدو بمب الذي كان أتباعه في تزايد، وتحول مجلسه إلى قبلة لكل الراغبين من النهل من علمه وبركته.



وجه الفرنسيون للشيخ أحمدو بمب تهمة السعي إلى خوض حرب ضدهم في السنغال، وهي التهمة التي تتنافى مع المنهج الذي أطلقه الشيخ أحمدو بمب والذي يرفض أي نوع من أساليب العنف والقتل، إلا أن الفرنسيين كانوا يرون في الرجل مناهضاً لمشروعهم الاستعماري فقرروا نفيه إلى خارج السنغال، لتبدأ رحلة صعبة خارج وداخل السنغال، اعتبرها الشيخ أحمدو بمب امتحاناً يستوجب الشكر لله، ومن هنا جاءت فكرة "ماغال طوبى".



تم نفي الشيخ أحمدو عدة مرات، كما أخضع للإقامة الجبرية في السنغال أكثر من مرة، ولكنه نفي أول مرة عام 1895 إلى الجزر الكونغولية، والتي عاد منها عام 1902، إلا أنه لم يكد ستقر في السنغال من جديد حتى قرروا نفيه مجدداً عام 1903 ولكن هذه المرة إلى موريتانيا التي بقي فيها حتى عام 1907.



لم تكن علاقة الشيخ أحمدو بمب بموريتانيا وليدة اللحظة التي وصل إليها منفياً من طرف الفرنسيين، وإنما كانت صلاته قوية بالعلماء والمشايخ الموريتانيين، وخاصة الشيخ باب ابن الشيخ سيديا وعدة شخصيات علمية أخرى، ولديه أشعار وقصص معروفة مع هؤلاء العلماء والمشايخ، تؤكد مدى الاحتفاء الذي لقيه "خادم الرسول" في موريتانيا.



في عام 1907 قرر الفرنسيون السماح بعودة الشيخ أحمدو بمب إلى السنغال، ولكنهم فرضوا عليه إقامة جبرية في قرية منعزلة، قبل أن ينقلوه إلى مدينة "جربل" تحت إقامة جبرية بقي فيها حتى وافاه الأجل المحتوم عام 1927، إلا أن كل ذلك لم يمنع ازدياد أتباعه وانتشار الطريقة المريدية في السنغال وخارجها، لتصبح بذلك واحدة من أكثر الطرق الصوفية انتشاراً وقوة في غرب القارة الأفريقية.

