عرفات تكرم متفوقين وأشخاصا خدموا البلدية

عزيز: المعارضة تخدم دولا أجنبية أكثر من موريتانيا

موريتانيا: التنقيب عن الذهب يحصد أرواحا جديدة

مقتل جنديين مغربيين ضمن القوات الأممية فى بأفريقيا الوسطى

المعارضة تواصل أنشطتها ضد تعديل الدستور

ولد عبد العزيز يتهم المعارضة بمحاولة تفكيك موريتانيا

ولد عبد العزيز: لا أخاف تقديمي مستقبلا للعدالة

موريتانيا: حزب "تواصل" يجدد رفضه للتعديلات الدستورية

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

إليهم... رسالة من الشيخ إبراهيم ولد الشيخ سيديا (المفتي)

الشيخ إبراهيم الشيخ سيديا
إليهم... رسالة من الشيخ إبراهيم ولد الشيخ سيديا (المفتي)
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. لم أكن من دعاة الفتنة يوما من الدهر، أو المنادِين

زيارة اركيز /الأستاذ: أحمد سالم ولد بوحبيني

نواكشوط-صحراء ميديا
زيارة اركيز /الأستاذ: أحمد سالم ولد بوحبيني
 . بسم الله الرحمن الرحيم   فخامة الرئيس بعد التحية والتقدير إليكم ما يغنيكم عن زيارة

​عن الثلاثة الذين ورطوا في ملف المخدرات / محمد الامين ولد احمد

محمد الامين ولد احمد
​عن الثلاثة الذين ورطوا في ملف المخدرات / محمد الامين ولد احمد
تتوالى فصول محنة مأساوية ضحاياها أشخاص أبرياء مشهود لهم بحسن السيرة هم  المصطفى ولد الشيخ ولد

تجربة موريباك

المهندس الهادي ولد الطلبه
تجربة موريباك
اقترب موسم الامتحانات الوطنية لسنة 2017، واعتكف الطلاب على الدراسة بشكل أكثر راجين النجاح في هذه

مفتريات ول مخيطير

د. الشريف الفقيه (ألفغ)
كتب ول مخيطير (الموريتاني) مقالا ونشره في النت، تحت عنوان "الدين والتدين"، وجّه فيه اعتراضات على
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | عرفات تكرم متفوقين وأشخاصا خدموا البلدية https://t.co/vgjvs5kUW5عرفات-تكرم-متفوقين-وأشخاصا-خدموا-البل… https://t.co/fwvYhY75RX
الاربعاء 26 يوليوز - 13:53
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | موريتانيا: التنقيب عن الذهب يحصد أرواحا جديدة https://t.co/vgjvs5kUW5موريتانيا-التنقيب-عن-الذهب-يحصد-… https://t.co/WgkcFnvR0I
الاربعاء 26 يوليوز - 12:18
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

عرفات تكرم متفوقين وأشخاصا خدموا البلدية


نواكشوط-صحراء ميديا
الاربعاء 26 يوليوز 2017 - 11:51



عرفات تكرم متفوقين وأشخاصا خدموا البلدية
مواضيع ذات صلة

 
كرمت بلدية عرفات بالعاصمة نواكشوط أمس الثلاثاء الأوائل المتفوقين فى الشعب العلمية و المسابقات ، إضافة لأشخاص خدموا البلدية.
 
وقال عمدة البلدية الحسن ولد محمد إن الأشخاص كرموا  لتميزهم فى عدة مجالات ، وتقديمهم لخدمات متميزة لصالح البلدية .
 
وتم تكريم التلاميذ المتميزين الثلاثة الأوائل على مستوي البلدية فى مسابقة الباكلوريا من كل شعبة، والسبعة الأوائل من مسابقة ختم الدروس الإعدادية على مستوي البلدية ، والأحد عشر الأوائل من شهادة ختم الدروس الأساسية على مستوي البلدية.
 
ومنحت البلدية وساما  لجمعية الرحمة التي تقوم على تجهيز الموتي فى مسجد الرابع والعشرين ، وعناصر الصحة فى المقاطعة ، وخبراء أشرفوا على مسابقة اختيار شعار البلدية.
 


الكلمات المفتاحية : التعليم, الصحة, عرفات, موريتانيا
Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة