عرفات تكرم متفوقين وأشخاصا خدموا البلدية





كرمت بلدية عرفات بالعاصمة نواكشوط أمس الثلاثاء الأوائل المتفوقين فى الشعب العلمية و المسابقات ، إضافة لأشخاص خدموا البلدية.



وقال عمدة البلدية الحسن ولد محمد إن الأشخاص كرموا لتميزهم فى عدة مجالات ، وتقديمهم لخدمات متميزة لصالح البلدية .



وتم تكريم التلاميذ المتميزين الثلاثة الأوائل على مستوي البلدية فى مسابقة الباكلوريا من كل شعبة، والسبعة الأوائل من مسابقة ختم الدروس الإعدادية على مستوي البلدية ، والأحد عشر الأوائل من شهادة ختم الدروس الأساسية على مستوي البلدية.



ومنحت البلدية وساما لجمعية الرحمة التي تقوم على تجهيز الموتي فى مسجد الرابع والعشرين ، وعناصر الصحة فى المقاطعة ، وخبراء أشرفوا على مسابقة اختيار شعار البلدية.

