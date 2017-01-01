عزيزيدلى بصوته ويهاجم المعارضة المقاطعة للاستفتاء

نفى الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز اليوم السبت أن تكون التعديلات الدستورية من أجل مأمورية ثالثة ، مشيرا إلى أن حديثه عن تعديل الدستور تم تأويله وفق ما يفكر فيه من وصفهم ب"البعض".



وأوضح الرئيس الموريتاني فى تصريح صحافي بعد أن أدلى بصوته، أن حديثه عن تعديلات دستورية خلال السنوات القادمة ، تم تفسيره بطريقة خاطئة، معتبرا أنه يمكن تعديله خلال سنتين أو 5 أو 10 سنوات.



وأدلى الرئيس الموريتاني بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية فى مكتب إدارة العقارات و أملاك الدولة بالعاصمة نواكشوط.



و أكد ولد عبد العزيز أن المعارضة "وهمية وقليلة ، مشيدا بمشاركة ما سماها المعارضة الحقيقة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية .